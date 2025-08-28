Hatalmas áldozatot hozott Radics Gigiért az édesapja, az énekesnő ezért örökké hálás lesz

Nagyot fordult a világ Radics Gigivel, mióta édesanya lett és bár minden figyelme lányára, Bellára irányul, a zene sosem szorult háttérbe az életében.

Radics Gigi ezért örökké hálás lesz az édesapjának / Fotó: Vendel Lajos

Semmit sem csinálnék másképp, mindig fiatalon szerettem volna édesanya lenni. Nekem ez megadatott és bár voltak, akik féltettek, hogy a zene emiatt háttérbe szorul majd, nem így lett. Sőt, sokkal több érzés, dal, dalszöveg jött annak hatására, hogy anyuka lettem

– árulta el az énekesnő, aki úgy érzi karrierje alakulásában óriási szerepe van szülei támogatásának. Különösen édesapjának, aki évek óta menedzserként egyengeti zenei útját.

Egész életemben hálás leszek apunak azért, hogy félretette a karrierjét azért, hogy az enyémet egyengesse. Mindig azt nézte, nekem mi a jó, olyan felkérésekhez, fellépésekhez segített hozzá, amelyek jók voltak nekem. Volt, hogy eleinte nem értettem, hogy erre miért kellene igent mondanom, aztán nagyon gyorsan rájöttem, hogy apu jól látja, ez jó lesz nekem

– idézte fel a kezdeteket Radics Gigi, akinek édesapja is zenével foglalkozott.

Tulajdonképpen csütörtöktől vasárnapig zenélni jártam, vendéglátóztam. Sajnos nem a legmegfelelőbb hangképzéssel tettem mindezt, aminek meg is lett az eredménye. Amikor világossá vált, hogy Gigi mennyire jó ebben a világban, nem volt kérdés, hogy őt segítem

– mondta a Hazai Slágerben Radics Tamás, Gigi édesapja.

A beszélgetést itt lehet megtekinteni!