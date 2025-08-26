Radics Gigi és párja felkarolta a Megasztár tehetségét

Hamarosan folytatódik a TV2 tehetségkutatója, a Megasztár 8. évaddal tér vissza. A versenyzők előtt sok követendő példa áll. Az előző évadból a legtöbben már több saját dalukat is kiadták, élükön Buzási Patrikkal, aki új dalán egyenesen Magyarország egyik legjobb énekesnőjével, Radics Gigivel dolgozott!

Radics Gigi a Megasztár ígéretes tehetségével dolgozott (Fotó: Vendel Lajos)

Radics Gigi Buzási Patrikkal dolgozott

Buzási Patrik annak idején a takarítói állását hagyta hátra, hogy megélhesse az álmait: jelentkezett a Megasztár 7. évadába, ahonnan ugyan hamar távoznia kellett, de így is el tudott indulni a siker felé vezető úton. A műsor stylistja, Kiss Márk többször dolgozott már vele divatvonalon, előző klipjében szerepelt Köllő Babett. Most pedig Radics Gigivel és párjával, Mackó Mikivel dolgozott, akit Patrik egyenesen zseninek nevezett!

A napokban debütált Buzási Patrik új dala, a „Súgd, hogy tetszik”, a számnak az angol verziója is megszületett, aminek kapcsán elárulta:

„Az volt a cél, hogy nagyon pozitív dalt hozzunk létre, ami abszolút az én világom. A Dancing in the rain című angol verzió egy picit eltér szövegben a magyar verziótól, de hangulatában ugyanaz. Először az angol verziót demózta fel Radics Gigi!” – fogalmazott az M2 Petőfi TV-ben. Patrik elárulta, hogy míg ő énektechnikailag segítette, addig Radics Gigi párja a stúdiómunkákban brillírozott.

Radics Gigi és szerelme a munkában is jól működik együtt

Radics Gigi diszkrét a magánéletét illetően, ám tavaly év végén elkezdtek megjelenni a félreérthetetlen közös képek Mackó Mikivel, aki a VALMAR és Manuel producere.

„Szeretet, szerelem nélkül szürkék lennénk… Hálás vagyok Istennek, hogy minden percemet színessé varázsolta, amikor rávilágított ki a másik felem…” – írta szerelmesen még decemberben Radics Gigi egy romantikus fotójukhoz. Azóta időről időre megosztanak egy-egy fotót az életükből, amiből az szűrhető le, harmonikus, szeretettel teli kapcsolatban élnek.

„Nekem karriert kell építenem”

Úgy fest, nemcsak a magánéletben működnek jól, hanem a munka területén is. Patrik még elmondta:

„Egyszerű volt a közös munka. Gigivel nagyon egymásra éreztünk, tudtuk, hogy mit akarunk hallani. A Miki pedig egy zseni! Alárakta a hangszerelést, kábé fél óra alatt. Nagyon jó hangulatú stúdiómunka volt, három óra alatt mindennel kész lettünk” – fogalmazott, majd elismerte:

„Radics Gigi Magyarország egyik legjobb énekesnője. Próbáltam az ő fortélyait ellesni, de nem mindig sikerült. De igyekszem tanulni tőle.”