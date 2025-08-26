Radics Gigi és párja felkarolta a Megasztár tehetségét

Hamarosan folytatódik a TV2 tehetségkutatója, a Megasztár 8. évaddal tér vissza. A versenyzők előtt sok követendő példa áll. Az előző évadból a legtöbben már több saját dalukat is kiadták, élükön Buzási Patrikkal, aki új dalán egyenesen Magyarország egyik legjobb énekesnőjével, Radics Gigivel dolgozott!
Buzási Patrik annak idején a takarítói állását hagyta hátra, hogy megélhesse az álmait: jelentkezett a Megasztár 7. évadába, ahonnan ugyan hamar távoznia kellett, de így is el tudott indulni a siker felé vezető úton. A műsor stylistja, Kiss Márk többször dolgozott már vele divatvonalon, előző klipjében szerepelt Köllő Babett. Most pedig Radics Gigivel és párjával, Mackó Mikivel dolgozott, akit Patrik egyenesen zseninek nevezett!
A napokban debütált Buzási Patrik új dala, a „Súgd, hogy tetszik”, a számnak az angol verziója is megszületett, aminek kapcsán elárulta:
„Az volt a cél, hogy nagyon pozitív dalt hozzunk létre, ami abszolút az én világom. A Dancing in the rain című angol verzió egy picit eltér szövegben a magyar verziótól, de hangulatában ugyanaz. Először az angol verziót demózta fel Radics Gigi!” – fogalmazott az M2 Petőfi TV-ben. Patrik elárulta, hogy míg ő énektechnikailag segítette, addig Radics Gigi párja a stúdiómunkákban brillírozott.
Radics Gigi diszkrét a magánéletét illetően, ám tavaly év végén elkezdtek megjelenni a félreérthetetlen közös képek Mackó Mikivel, aki a VALMAR és Manuel producere.
„Szeretet, szerelem nélkül szürkék lennénk… Hálás vagyok Istennek, hogy minden percemet színessé varázsolta, amikor rávilágított ki a másik felem…” – írta szerelmesen még decemberben Radics Gigi egy romantikus fotójukhoz. Azóta időről időre megosztanak egy-egy fotót az életükből, amiből az szűrhető le, harmonikus, szeretettel teli kapcsolatban élnek.
Úgy fest, nemcsak a magánéletben működnek jól, hanem a munka területén is. Patrik még elmondta:
„Egyszerű volt a közös munka. Gigivel nagyon egymásra éreztünk, tudtuk, hogy mit akarunk hallani. A Miki pedig egy zseni! Alárakta a hangszerelést, kábé fél óra alatt. Nagyon jó hangulatú stúdiómunka volt, három óra alatt mindennel kész lettünk” – fogalmazott, majd elismerte:
„Radics Gigi Magyarország egyik legjobb énekesnője. Próbáltam az ő fortélyait ellesni, de nem mindig sikerült. De igyekszem tanulni tőle.”
„Tudatos vagyok, koncentrálok arra, hogy pozitív maradjak, a szépet lássam, a rosszban is megtaláljam a jót. Mindig átállítom az agyamat egy rossz élmény után, hogy fel kell állnom ebből, mert nekem karriert kell építenem.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.