Szikora Robi és az R-GO hatalmas bulit csapott a Tabánban: még egy miniszter is volt a tömegben

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 16:50
Péntek este elkezdődtek a Szent István Naphoz kapcsolódó rendezvények, nem is akárhogyan. Magyarország legrégebbi koncerthelyszínén, a Tabánban egymást követik a neves előadók, köztük Szikora Róbert és az R-GO. Mutatjuk a fotókat a vasárnap esti buliról.
Niki
A szerző cikkei

A Szent István Nap köré épített rendezvénysorozat egyik legfontosabb helyszíne idén is a Tabán, amely egy igazi retro hangulatú fesztivállal várja a rajongókat augusztus 16. és 19. között. A színpadon estéről estére Magyarország legjelentősebb zenekarai és énekesei adják egymásnak a mikrofont, amiből természetesen az R-GO sem maradhatott ki. Szikora Róbert zenekara vasárnap este lépett fel, ami nem csak hatalmas tömeget vonzott, de még Hankó Balázs miniszter is kilátogatott. 

Hankó Balázs miniszter is kilátogatott az R-GO tabáni koncertjére, ahol igazi retro fesztivál hangulatban bulizhatott (Fotó: Tumbász Hédi)

Szikora Róbert és az R-GO koncertje egy igazi retro fesztivált idézett meg ezen a történelmi jelentőségű koncerthelyszínen, ami természetesen tömve volt rajongókkal. Míg a legtöbben a színpad előtt állva próbáltak minél közelebb férkőzni kedvencükhöz, addig akadtak olyanok is, akik hátrébb, ülve élvezték a meleg nyári estét és a jól ismert slágereket. Többek között Hankó Balázs miniszter is kilátogatott az eseményre, akinek a fellépés előtt az énekessel is volt lehetősége beszélgetni. Majd miután a zenekar a színpadra lépett, úgy döntött, ő maga is kipróbálja a különleges helyszín és az R-GO dalok nyújtotta egyedi fesztiválélményt, így a tömegben, a rajongókkal együtt élvezte a koncertet. 

Szikora Robi és az R-GO a megszokott stílussal és slágerekkel várta a rajongókat, így senki sem távozott csalódottan (Fotó: Tumbász Hédi)

Az R-GO-ról már lecsúsztál, de a Retro Tabán még tart

Ugyan a legendás zenekar koncertjén már túl vagyunk, de még az elkövetkező két napban is akad még bőven esemény, amivel a Retro Tabán névre keresztelt minifesztivál várja az érdeklődőket. Augusztus 18-án hétfőn a Back II Black, Hevesi Tamás és a Neoton követik majd egymást a színpadon, akik szintén a kezdetektől formálták jelenlétükkel a hazai könnyűzenét. Persze ez éppúgy igaz az augusztus 19-én fellépő Takáts Tamás Blues Bandre, Deák Bill Gyulára és a Bikinire is. Emellett természetesen a szervezők augusztus 20-án is várják az érdeklődőket, több helyszínen, színesebbnél színesebb programokkal.

Galéria: Magyarország legrégebbi koncerthelyszínén lépett fel az R-GO: Hankó Balázs miniszter is jelen volt
1/8
Magyarország legrégebbi koncerthelyszínén, a Tabánban lépett fel Szikora Robi és az R-GO

 

