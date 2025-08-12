Legendás hazai zenészekkel és fergeteges koncertekkel vár mindenkit a Retro Tabán

A Tabán mindig is a hazai könnyűzene egyik fontos találkozóhelye volt – ikonikus koncertjei generációk számára jelentették a nyári bulik csúcsát.

A Szent István Nap rendezvénysorozat idejére ez a hangulat tér vissza: négy estén át a magyar pop- és rocktörténelem meghatározó zenekarai szórakoztatják a közönséget, új élményekkel gazdagítva a rajongókat. A koncertsorozat várható menetrendje:

Augusztus 16.

A Korál zenekar különleges koncerttel emlékezik Balázs Fecóra, és vendégművészekkel kiegészülve idézik fel a legnagyobb slágereket, köztük a Maradj velem és a Homok a szélben című dalokat. Előttük Abaházi Csaba műsorvezető formációja, majd a Beatrice adja elő klasszikusait.

17:30 Abaházi

18:45 Beatrice

20:00 Korál "In Memoriam Balázs Fecó"

Augusztus 17.

Az elmúlt egy év sikerei, a telt házas Budapest Aréna, Puskás Aréna és MVM Dome-koncertek után Szikora Róbert és az R-GO most a Tabán közönségét varázsolja el egy igazi slágerparádéval. A napi műsort a Ladánybene 27. nyitja, majd Roy és Ádám következik.

17:30 Ladánybene 27.

18:45 Roy & Ádám

20:00 Szikora Róbert és az R-GO

Augusztus 18.

A magyar poptörténelem egyik legsikeresebb zenekara, a Neoton örökzöld dalaival hozza el a nyár legnagyobb retrobuliját. Felcsendül majd a Nyár van, a 220 felett és a Santa Maria is, de csak azután, hogy hallhattuk a Back II Black és Hevesi Tamás örökzöldjeit.

17:30 Back II Black

18:45 Hevesi Tamás

20:00 Neoton

Augusztus 19.

A nemrég negyvenéves Bikini együttes jubileumi koncerttel koronázza meg a sorozatot. A rockosabb hangzás kedvelői olyan klasszikusokra bulizhatnak, mint a Közeli helyeken, a Fagyi vagy az Adj helyet magad mellett. A Retro Tabán utolsó napjának fellépői még a Takáts Tamás Blues Band, illetve Deák Bill Gyula is.

17:30 Takáts Tamás Blues Band

18:45 Deák Bill Gyula

20:00 Bikini

„A Tabán a hazai könnyűzene egyik szimbolikus helyszíne, ahol generációk nőttek fel legendás koncerteken. Idén is olyan műsorral készülünk, amely egyszerre idézi fel a múlt nagy pillanatait és ad felejthetetlen élményt a jelen közönségének” – mondta Szente Vajk, a Szent István Nap nagykövete, aki Szikora Róberttel beszélgetett arról, milyen meglepetésekkel készülnek az idei Tabánra.

A zenésszel készített videóinterjú az alábbi hivatkozásra kattintva tekinthető meg.