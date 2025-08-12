Legendás hazai zenészekkel és fergeteges koncertekkel vár mindenkit a Retro Tabán

A Tabán mindig is a hazai könnyűzene egyik fontos találkozóhelye volt – ikonikus koncertjei generációk számára jelentették a nyári bulik csúcsát.
A Szent István Nap rendezvénysorozat idejére ez a hangulat tér vissza: négy estén át a magyar pop- és rocktörténelem meghatározó zenekarai szórakoztatják a közönséget, új élményekkel gazdagítva a rajongókat. A koncertsorozat várható menetrendje:
Augusztus 16.
A Korál zenekar különleges koncerttel emlékezik Balázs Fecóra, és vendégművészekkel kiegészülve idézik fel a legnagyobb slágereket, köztük a Maradj velem és a Homok a szélben című dalokat. Előttük Abaházi Csaba műsorvezető formációja, majd a Beatrice adja elő klasszikusait.
17:30 Abaházi
18:45 Beatrice
20:00 Korál "In Memoriam Balázs Fecó"
Augusztus 17.
Az elmúlt egy év sikerei, a telt házas Budapest Aréna, Puskás Aréna és MVM Dome-koncertek után Szikora Róbert és az R-GO most a Tabán közönségét varázsolja el egy igazi slágerparádéval. A napi műsort a Ladánybene 27. nyitja, majd Roy és Ádám következik.
17:30 Ladánybene 27.
18:45 Roy & Ádám
20:00 Szikora Róbert és az R-GO
Augusztus 18.
A magyar poptörténelem egyik legsikeresebb zenekara, a Neoton örökzöld dalaival hozza el a nyár legnagyobb retrobuliját. Felcsendül majd a Nyár van, a 220 felett és a Santa Maria is, de csak azután, hogy hallhattuk a Back II Black és Hevesi Tamás örökzöldjeit.
17:30 Back II Black
18:45 Hevesi Tamás
20:00 Neoton
Augusztus 19.
A nemrég negyvenéves Bikini együttes jubileumi koncerttel koronázza meg a sorozatot. A rockosabb hangzás kedvelői olyan klasszikusokra bulizhatnak, mint a Közeli helyeken, a Fagyi vagy az Adj helyet magad mellett. A Retro Tabán utolsó napjának fellépői még a Takáts Tamás Blues Band, illetve Deák Bill Gyula is.
17:30 Takáts Tamás Blues Band
18:45 Deák Bill Gyula
20:00 Bikini
„A Tabán a hazai könnyűzene egyik szimbolikus helyszíne, ahol generációk nőttek fel legendás koncerteken. Idén is olyan műsorral készülünk, amely egyszerre idézi fel a múlt nagy pillanatait és ad felejthetetlen élményt a jelen közönségének” – mondta Szente Vajk, a Szent István Nap nagykövete, aki Szikora Róberttel beszélgetett arról, milyen meglepetésekkel készülnek az idei Tabánra.
A zenésszel készített videóinterjú az alábbi hivatkozásra kattintva tekinthető meg.
A Szent István Nap programjai, valamint az előadókkal és a műsorokkal kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.