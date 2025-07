A magyar sztárok is megrendültek Diogo Jota halálhírén – Friss házasként, három gyerek apjaként vesztette életét a portugál focista

"A világ csúcsán érezhette magát, majd hirtelen meghalt. A tragédia az egész futball világot összerántotta. Itt nem számít, hogy ki milyen drukker, mindenki összefog. Rengetegen rajongtak érte, mert jó játékos volt. Nemcsak a focisták, de a különböző sportágak képviselői is részvétüket fejezték ki. Ez nagyon nehéz, főleg a családjának” – mondta.

Lotfi Begi nemcsak a labdarúgást szereti, de családapa is, így ő más szemszögből is látja a halálesetet.

„Az jutott először eszembe, hogy ezt a játékost a családja várta haza, majd arról értesültek, hogy meghalt. Ez felfoghatatlanul nehéz. Frissen házasodott, gyerekei is vannak. Kettétört a családjának is az élete, amellett, hogy sok százezer szurkoló is gyászolja őt. Nagyon lesújtó egy ilyen hír, pláne, hogy még 30 éves sem volt” – jegyezte meg.

Nekem mindig mindenről a családom, a gyerekek jutnak az eszembe. Amikor az embernek gyereke születik, minden megváltozik. Ilyenkor az a cél, hogy az ember minél több ideig ott tudjon lenni a gyerekei mellett, és végig tudja kísérni az életüket. Úgyhogy ez ilyenkor még inkább felfoghatatlan és borzalmas halál. Sajnos ilyenkor már felesleges olyat keresni, hogy ki vagy mi volt a hibás, a tragédia már megtörtént

– zárta gondolatait a zenész.

Szívszorító posztban búcsúzott többek között:

Diogo Jota és testvére, André Silva temetése szombaton lesz a portugáliai Gondomarban.