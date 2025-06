Pető Brúnó dala miatt büntették meg a rádiót: a rapper két szóval reagált

A Pető Brúnó dalok nem éppen arról ismertek, hogy a szövegük virágnyelven íródott volna, hiszen a legtöbbjük a csajozásról, az alkoholról vagy éppen a kábítószerekről szól. A fiatal rajongók persze imádják őket, de ezzel nem mindenki ért egyet. A Base FM komoly bírságot kapott két szám miatt is, amit a rapper sem hagyott szó nélkül.

Pető Brúnóék dala miatt a Base FM bírságot kapott, a rapper úgy döntött, segít kifizetni (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

A Base FM rádiót több ízben is megbüntették, amiért nem megfelelő korhatár besorolással játszotta le az obszcén dalokat. A Bruno X Spacc Siss című száma, valamint KKevin Topshit című dala, ami szintén a duóval közös szerzemény okozta a botrányt, na meg a bírságot. Mindkét dalban trágár kifejezések hada, illetve a szexről és kábítószerről szóló részek vannak, ami miatt 16 éven aluliaknak nem játszhatják. Ez egy rádió esetében azt jelenti, hogy csak 21 óra után adhatják le az adott dalt. A Base FM végül a Siss dalszövege miatt 600 ezer forintos, a Topshit szövege miatt pedig 300 ezres bírságot kapott.

Pető Brúnó reagált a büntetésre

Ebben a helyzetben már a rapper is úgy érezte, hogy nem maradhat csöndben, bár igen szűkszavúan válaszolt. Pető Brúnó Instagram-oldalán osztotta meg a hírt, hogy több esetben is kárt okoztak a rádiónak, még ha nem is önhibájukból, hiszen a műsorsávot nem ők választják meg. Ennek ellenére a zenész megjelölte a Base FM oldalát és egy rövid „Sorry”, azaz „bocsi” üzenettel jelezte, hogy sajnálja, ami történt, sőt azt is bevállalta, hogy a bírságot is rendezik.

Összedobjuk!

- ígérte Brúnó.

Emellett azonban egészen úgy tűnt, hogy szinte büszke a polgárpukkasztásra.

KKevin csendben maradt

A balhés rapper egyáltalán nem reagált a történtekre, sőt még kollégája állásfoglalását sem osztotta meg. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem száll be valamilyen összeggel a büntetésbe, ha már barátja megígérte, de ezt nem kötötte a rajongók orrára, akiket egyébként nem érintett meg különösebben az ügy, inkább jót nevettek rajta, különösen, hogy sokan közülük valóban 16 év alattiak.