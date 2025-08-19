Peter Srámek: Minden pénzemet elviszi a házfelújítás

Egy igazi, szerelmes videóklippel jelentkezett az énekes! Peter Srámek ezúttal a Te vagy a nyár című slágeréhez forgatott klipet, amely szinte szerelmi himnusszá vált, főleg esküvők alkalmával.

Peter Srámek minden idejét és pénzét a házfelújításba fekteti (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Peter Srámek új dala és a szerelmes videóklip

„Az egyik ismerősöm esküvőjén használták először a menyasszonytánchoz a dalomat, onnan jött az ihlet, hogy egy ilyen tematikájú klipet forgassunk rá” – kezdte Peter a hot! magazinnak.

„Hőna Dávid, a rendező esküvőkön is szokott forgatni, így megkérdezett három párt, hogy felhasználhatja-e az ő jeleneteiket. Amint meghallották a dalt, igent mondtak rá. Ha az én esküvőmre kerülne sor, mivel hívő vagyok, biztosan templomi szertartást szeretnék, jó nagy lagzival és sok emberrel. Nem szeretnék kis esküvőt: szeretem megadni a módját, elvégre úgy indul neki az ember, hogy ez örökre szól, és egyetlenegyszer lesz ilyen az életében, amit a leendő feleségem mellett a családommal és a barátaimmal szeretnék átélni.”

A munkálatok nagy részén túl vannak (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Peter Srámek háza átalakul: Így zajlik a felújítás

Peter Srámek fellépései mellett nagy fába vágta a fejszéjét: hatalmas felújításba kezdett az otthonában, az énekesnél még nincs napirenden az esküvő. Erről most lapunknak mesélt először.

„A munkák java részén túl vagyunk. Lerakták a járólapot, kiástuk a medencét. Még a belső rész festése van hátra, illetve ha kész lesz a terasz, akkor a régi részeket is felújítjuk. Nagyjából tíz év kellett, mire belevágtam, hiszen úgy tartom, hogy elsősorban az én környezetem legyen rendben. Arra törekedtem, hogy legyen egy saját házam, ahova a sok munka után hazatérhetek pihenni, kikapcsolódni, és az otthonomnak nevezhetem. Lényegében azért építkeztem, hogy nyugalmam legyen, de ez most nagyon sok áldozattal jár.”

Idén még nem voltam nyaralni, mert minden pénzemet és időmet elviszi a házfelújítás, de már látom a fényt az alagút végén, és hamarosan mindennel készen leszünk

– mesélte az előadó.