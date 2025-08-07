„45-50 kilót fogytam” – Megoperálták a TV2 sztárját! Még a köldökét is újra kellett csinálni

Paprika Dorina, a Farm VIP és a Séfek Séfe sztárja az utóbbi két évben óriási változáson ment keresztül – testileg és lelkileg is. Több mint 45 kilót fogyott, és bár mindent megtett azért, hogy a bőre is kövesse ezt a változást, végül mégis kés alá feküdt. Most először mesél őszintén döntéséről a Borsnak: műtétről, félelmeiről és arról, milyen érzés most belenézni a tükörbe.
"Az elmúlt másfél-két évben nagyon komoly életmódváltáson mentem keresztül, és körülbelül 45-50 kilót fogytam. Azért húszévesen ez nagyon sok, és hát hiába sportoltam rendszeresen, hiába ittam mindenféle kollagént, próbáltam hialuront is, nem tudtam elkerülni a bőreltávolító műtétet. Nagyon szerettem volna, de egyszerűen nem ment. Akármennyit edzettem, heti háromszor-négyszer is elmentem edzőterembe, nem sikerült" – kezdte.
Dorina őszintén mesél arról is, milyen lelki teher volt neki tükörbe néznie.
Belenéztem a tükörbe és láttam a lógó bőröket. Rájöttem, hogy nem érzem jól magam a testemben, pedig már elértem azt a súlyt, amit szerettem volna. Felkerestem egy törökországi klinikát, és szerencsére nagyon aranyosak voltak velem. Kedvesen, tisztelettudóan bántak velem, ami nekem nagyon sokat jelentett. Először nagyon féltem, nem tagadom, mert egy teljesen idegen országban voltam, idegen környezetben, de végül belevágtam
– avatta be a részletekbe lapunkat, és azt is megosztotta, hogy melyik testrészeit műtötték meg.
Egy kombinált plasztikai műtétem volt: mellplasztikát és hátplasztikát csináltak egyszerre, hiszen ezek voltak a legkritikusabb területek. A mellem a nagy fogyás miatt teljesen megereszkedett, sok bőr halmozódott fel ott is, és a hátamon is nagyon csúnya volt a bőr. A combomon is van még felesleges bőr, azt majd egy következő körben fogják leoperálni, valamint a köldökömet is újra kellett csinálni. Törekedtem arra, hogy minden nagyon természetes legyen, ne látszódjon, hogy kés alá feküdtem. Két plasztikai sebész működött: dr. Kután és dr. Bahadír. Végtelenül hálás vagyok nekik, fantasztikus munkát végeztek, és nagyon nagy szaktudásuk van. Az eredmény gyönyörű lett, nagyon elégedett vagyok. Őszintén szólva soha nem műttettem meg magam, de ha újra kéne döntenem, akkor is őket választanám
– fejtette ki.
Bár most már büszkén vállalja a döntését, az elején saját magát próbálta lebeszélni róla.
„Az elején én voltam az, aki lebeszélte önmagát. Aztán anyukám mondta: ’Kislányom, fiatal vagy, ha nem érzed jól magad, menj el, csináltasd meg, légy boldog.’ Ő látta a mindennapos küzdelmeimet, hogy tényleg ott voltam az edzőteremben, tényleg lenyomtam a sok kollagént. És ő is nagyon sok erőt adott. Apukám, a párom is mondta: menj, csináltasd meg. Nagyon nagy támogatást kaptam a családomtól, és a lehető legjobb helyre kerültem. Egyáltalán nem bántam meg” – magyarázta.
A TV2 sztárja a fájdalomtól is félt – aztán meglepődött. „Nem tudom, miből vagyok, de egyáltalán nem voltak fájdalmaim. Mondták, hogy majd nagyon fog fájni, hiszen ez egy kombinált, nagy műtét volt, körülbelül ötórás. De nem kértem fájdalomcsillapítót. Inkább kellemetlenségekkel járt, de fájdalomnak nem nevezném” – mesélte.
Mostanra a műtét után négy héttel a sebei szépen gyógyulnak.
„Minden nap kenem őket, nagyon jó ellátást kaptam. Otthonra is elláttak mindennel – krémekkel, kenőcsökkel, gyógyszerekkel. Lépésről lépésre mindent elmagyaráztak, leírták nekem egy külön kis kartonra. Az ápolónők is nagyon figyelmesek voltak, naponta háromszor kötöztek. Le a kalappal előttük” – jegyezte meg.
A gyógyulás alatt persze voltak kellemetlenségek is.
Nem lehetett nehezet emelni, nem lehetett pakolni, a kezemet sem emelhettem bizonyos szög fölé. Hajolni sem nagyon, fürödni pedig csak cicamosdással. Ez megviselt, főleg, mert én nagyon szeretek fürdeni – van, hogy napi háromszor is. De itt is mindent elmagyaráztak, hogyan kell zuhanyozni ilyen műtét után: milyen hőmérséklettel, milyen távolságból, milyen szögből
– osztotta meg.
Dorina zárásként újra megerősíti: nem szégyelli a döntését, sőt büszke rá, hogy meghozta. Nőtársait is arra biztatja, ha nem elégedettek magukkal, akkor merjenek lépni. Hozzáteszi: párjától sok támogatást kap, jól megvannak, úgy érzi, hogy most minden a helyén van.
