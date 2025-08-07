„45-50 kilót fogytam” – Megoperálták a TV2 sztárját! Még a köldökét is újra kellett csinálni

Paprika Dorina, a Farm VIP és a Séfek Séfe sztárja az utóbbi két évben óriási változáson ment keresztül – testileg és lelkileg is. Több mint 45 kilót fogyott, és bár mindent megtett azért, hogy a bőre is kövesse ezt a változást, végül mégis kés alá feküdt. Most először mesél őszintén döntéséről a Borsnak: műtétről, félelmeiről és arról, milyen érzés most belenézni a tükörbe.

Paprika Dorina plasztikai műtéten esett át (Fotó: Instagram)

"Az elmúlt másfél-két évben nagyon komoly életmódváltáson mentem keresztül, és körülbelül 45-50 kilót fogytam. Azért húszévesen ez nagyon sok, és hát hiába sportoltam rendszeresen, hiába ittam mindenféle kollagént, próbáltam hialuront is, nem tudtam elkerülni a bőreltávolító műtétet. Nagyon szerettem volna, de egyszerűen nem ment. Akármennyit edzettem, heti háromszor-négyszer is elmentem edzőterembe, nem sikerült" – kezdte.

Dorina őszintén mesél arról is, milyen lelki teher volt neki tükörbe néznie.

Belenéztem a tükörbe és láttam a lógó bőröket. Rájöttem, hogy nem érzem jól magam a testemben, pedig már elértem azt a súlyt, amit szerettem volna. Felkerestem egy törökországi klinikát, és szerencsére nagyon aranyosak voltak velem. Kedvesen, tisztelettudóan bántak velem, ami nekem nagyon sokat jelentett. Először nagyon féltem, nem tagadom, mert egy teljesen idegen országban voltam, idegen környezetben, de végül belevágtam

– avatta be a részletekbe lapunkat, és azt is megosztotta, hogy melyik testrészeit műtötték meg.

A mellét és a hátát is megoperálták

Egy kombinált plasztikai műtétem volt: mellplasztikát és hátplasztikát csináltak egyszerre, hiszen ezek voltak a legkritikusabb területek. A mellem a nagy fogyás miatt teljesen megereszkedett, sok bőr halmozódott fel ott is, és a hátamon is nagyon csúnya volt a bőr. A combomon is van még felesleges bőr, azt majd egy következő körben fogják leoperálni, valamint a köldökömet is újra kellett csinálni. Törekedtem arra, hogy minden nagyon természetes legyen, ne látszódjon, hogy kés alá feküdtem. Két plasztikai sebész működött: dr. Kután és dr. Bahadír. Végtelenül hálás vagyok nekik, fantasztikus munkát végeztek, és nagyon nagy szaktudásuk van. Az eredmény gyönyörű lett, nagyon elégedett vagyok. Őszintén szólva soha nem műttettem meg magam, de ha újra kéne döntenem, akkor is őket választanám

– fejtette ki.