„Kétszer szúrtak hátba a csapattársaim” – Paprika Dorina megszólalt a kieséséről

Paprika Dorina a Borsnak elárulta, naivitása nem tett jót a játékának, amit csapattársai szépen ki is használtak.

Dorina szerint naivitásával visszaéltek társai (Fotó: TV2)

Nagyon csalódott voltam a kiesésemet követően, forrtak bennem az indulatok.

– Rendkívül rosszul esett, hogy a farmgyűlésen második alkalommal szúrtak hátba a csapattársaim. De úgy gondolom, mégis hasznomra volt a műsor, sokat tanultam, amire szükség is volt. Hálás vagyok a produkciónak, hogy az egész részese lehettem. Minden okkal történik az életünkben, hiszem, hogy az én esetemben is így van. Mindig minden úgy alakul, hogy nekünk a legjobb legyen – kezdte lapunknak Dorina, aki bevallása szerint nagyon távol áll az ily módon vidéki élettől.

– Tudom magamról, nem voltam oda való. Erős önkritikával rendelkezem, tisztában vagyok az adottságaimmal, soha nem voltam sportos alkat, nem áldott meg a Jóisten erős fizikummal sem. Éppen ezért nem sikerült megtalálnom önmagamat, még ha a csapattársaim a segítségemre is igyekeztek lenni. Viszont erősebb lettem azáltal, hogy az ottani körülményeket, kilépve a komfortzónámból kibírtam – fűzte hozzá.

Közel három hetet töltött a Farm VIP-ban (Fotó: TV2)

A fiatal lány nem tudta, hogy képes lesz-e maga mögött hagyni a modern életet. Átmenetileg sikerült is, de rosszul viselte a higiéniai körülmények hiányát. Mégis sokkal nagyobb gondot okozott számára családja hiánya. Édesanyjával közel állnak egymáshoz, a nagymamája a szíve csücske, és nem utolsósorban a szerelmétől is beláthatatlan időre búcsúznia kellett.

– Nem voltunk még ennyi időt sosem távol egymástól, fogalmam sem volt, kibírom-e, hogy nem beszélhetek velük. Nehéz volt nélkülük, rettenetesen hiányoztak. Lelkis ember vagyok, szinte belebetegedtem, hogy nem voltak velem – ismerte be lapunk érdeklődésére.

A higiéniai körülményeket nehezen viselte (Fotó: TV2)

Dorina tisztában van naivitásával. Saját bevallása szerint csapattársainak elhitt mindent, utólag ebből is megpróbálta leszűrni a tanulságokat.

Engem mindig a szívem vezérelt. A döntéseimet, cselekedeteimet így hoztam meg. Ezidáig!

– Most már tudom, megtanultam, hogy vannak olyan helyzeteket, amikor az eszemre kell hallgatnom. De az is biztos, hogy sosem fogok senkit hátba szúrni, mert ezt saját tapasztalatból állíthatom, hogy ettől fájdalmasabb nincs. Velem megtették a társaim, ők át tudtak gázolni a „családtagjaikon”. Nekem ez nem ment. Simon nélkül nem bírtam volna ki egy percet sem. Ő végig támogatott, mellettem volt, amit soha nem fogok elfelejteni neki. Áldom a nevét. De külön köszönettel tartozom a Farm VIP stábjának is. Fantasztikus emberekkel dolgozhattam együtt, de semmi pénzért nem vállalnám el újra ezt a szereplést – jelentette ki Dorina.