Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fotókkal bizonyítja Palvin Barbi: kirobbanó formában tért vissza

Palvin Barbara
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 10:30
endometriózisVelencei Nemzetközi Filmfesztivál
A gyönyörű modell nehéz időszakon van túl, sokan aggódtak érte. Palvin Barbi azonban mindig is híres volt kitartásáról!
Bors
A szerző cikkei

Augusztus 27-én elindult a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, ahol Palvin Barbi is tiszteletét tette. Mint azt megírtuk, most először lépett nyilvánosság elé, amióta endometriózissal műtötték. Ezúttal egész alakos, dögös fotókat posztolt, miközben azt üzente: "a nyárnak még nincs vége". A rajongók elképesztően boldogok, mutatjuk, miért!

Cannes, 78th Cannes Film Festival 2025 - Evening 9, Red Carpet Of The Film “The History Of Sound” Palvin Barbi
Palvin Barbi visszatérése a nap híre / Fotó: ZUMAPRESS.com

A nyárnak még nincs vége” - írta képgalériás posztjában Palvin Barbara, aki nemrég őszintén öntötte ki szívét a nyilvánosság előtt. A csodaszép modell elárulta, hogy néhány éve már küzd a ciklusával járó nehézségekkel: fáradtság, fájdalom, erős és rendszertelen vérzés, álmatlan éjszakák a fürdőszoba padlóján. Sajnos a műtétet sem tudta elkerülni, miután endometriózist állapítottak meg nála. Három hónapot éppen ezért pihenéssel és teljes gyógyulással töltött, ugyanakkor azt is bejelentette, készen áll a visszatérésre! Nem is akárhogy tette ezt!

Palvin Barbi sugárzik, a rajongók vele örülnek

Barbi mélyen dekoltált, alakját kiemelő fekete és fehér ruhákban is pózolt, amit persze követői nem hagytak szó nélkül. Látható, hogy vele örülnek, hiszen a modell remekül néz ki, bomba formában van, így valószínűleg tényleg sikerült túljutnia a nehézségeken.

Annyira örülök, hogy jobban vagy

- jegyezte meg több követője. 

A legszebb

- írták rajongói.

Olyan is akadt, aki rákérdezett, miként halad a felépülése, de Barbi most valószínűleg elfoglaltabb annál, hogy ezt kifejtse, az Instagram-fotók ugyanakkor egyértelmű válaszként szolgának:

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu