Fotókkal bizonyítja Palvin Barbi: kirobbanó formában tért vissza

Augusztus 27-én elindult a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, ahol Palvin Barbi is tiszteletét tette. Mint azt megírtuk, most először lépett nyilvánosság elé, amióta endometriózissal műtötték. Ezúttal egész alakos, dögös fotókat posztolt, miközben azt üzente: "a nyárnak még nincs vége". A rajongók elképesztően boldogok, mutatjuk, miért!

Palvin Barbi visszatérése a nap híre / Fotó: ZUMAPRESS.com

„A nyárnak még nincs vége” - írta képgalériás posztjában Palvin Barbara, aki nemrég őszintén öntötte ki szívét a nyilvánosság előtt. A csodaszép modell elárulta, hogy néhány éve már küzd a ciklusával járó nehézségekkel: fáradtság, fájdalom, erős és rendszertelen vérzés, álmatlan éjszakák a fürdőszoba padlóján. Sajnos a műtétet sem tudta elkerülni, miután endometriózist állapítottak meg nála. Három hónapot éppen ezért pihenéssel és teljes gyógyulással töltött, ugyanakkor azt is bejelentette, készen áll a visszatérésre! Nem is akárhogy tette ezt!

Palvin Barbi sugárzik, a rajongók vele örülnek

Barbi mélyen dekoltált, alakját kiemelő fekete és fehér ruhákban is pózolt, amit persze követői nem hagytak szó nélkül. Látható, hogy vele örülnek, hiszen a modell remekül néz ki, bomba formában van, így valószínűleg tényleg sikerült túljutnia a nehézségeken.

Annyira örülök, hogy jobban vagy

- jegyezte meg több követője.

A legszebb

- írták rajongói.

Olyan is akadt, aki rákérdezett, miként halad a felépülése, de Barbi most valószínűleg elfoglaltabb annál, hogy ezt kifejtse, az Instagram-fotók ugyanakkor egyértelmű válaszként szolgának: