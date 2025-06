Megszólalt a pszichológus Oszter Sándor özvegyéről

A pszichológus szerint mentális szakemberre is sokszor szükség lehet a gyász feldolgozásához (Fotó: TV2)

Önveszélyeztető magatartás

Drelyó Ágnes azt mondja, amikor a gyászoló már sokadjára szenved véletlen balesetet, töri össze magát, ebben az esetben általánosságban elmondható, mindenképpen beszélni kell az önveszélyeztető magatartásról.

„Fontos erről beszélni, hátha ezzel másoknak is tudunk segíteni! Az önveszélyeztetés az öngyilkosság egyik formája lehet, mert sok ember nem tudja, nem meri, nem akarja nyíltan kimondani, hogy meg szeretne halni. De a viselkedése ennek a kódolt kifejezése lehet. Az önveszélyeztető magatartás olyan viselkedésformákra utal, amelyekben az egyén szándékosan vagy tudattalanul veszélyezteti saját testi vagy lelki épségét. Ezek közé tartoznak például a szerhasználat (alkohol, drogok), extrém kockázatvállalás (pl. felelőtlen vezetés, olyan sportolás, ami magában rejti a sérülés veszélyét), önsértés (olyan fizikai terhelés, mely sérüléssel jár), evés zavarok vagy gyógykezelés elutasítása esetleg krónikus önelhanyagolás.

„Fontos kiemelni: Az önveszélyeztető magatartás gyakran tudattalan – azaz az egyén nem akar meghalni, de nem törődik az életével. S bizonyos önveszélyeztető viselkedések halált is okozhatnak – ilyenkor már öngyilkossági kísérletként is értelmezendők. De bármelyik eset is áll fenn: azonnal szakemberre (pszichológus, pszichiáter) van szükség, akár még pszichiátriai kezelés is indokolt lehet.”

– foglalta össze a szakember.