Súlyos döntést hozott Ördög Nóra és Nánási Pál: külföldön próbálnak asszimilálódni

Immáron hivatalosan is nyár van! Megkezdődött a nyári szünet, elkezdődtek az éves szabadságolások, és bizony lassacskán az időjárás is kezdi a kegyesebbik oldalát megmutatni. Igaz, idehaza még sokan nem merték eltenni a ballonkabátokat és a melegebb pulcsikat, több európai országban azonban jobb a helyzet. S ha kitört a nyár, az bizony egyet jelent a nyaralásokkal! Egész évben arra várunk, azért dolgozunk, hogy eltöltsünk pár hetet egy kellemes üdülőhelyen, és csobbanjunk egy nagyot a tengerben. A sztároknál jobban pedig senki nem tudja élvezni a nyaralást és utazgatást. Ebbe engedett most betekintést Ördög Nóra.

Ördög Nóra és Nánási Pál Olaszországban mulattak

Ördög Nóra és Nánási Pál néhány barátjával úgy döntött, hogy kiruccan Olaszországba, hogy megtapasztalják a dolce vitát. Nagyon élvezték a nyaralás minden pillanatát, a műsorvezető pedig egy mozaikos összeállítást készített, amelynek segítségével belepillanthatunk abba, hogy milyen kalandokat éltek át. Nóri elképesztően szexi ruhákban mutatkozott, férjével pedig - ahogyan azt Olaszországban kell - robogóval vették be a várost. Mesés tengerpartokat jártak be, finomabbnál finomabb ételeket és italokat kóstoltak, s bizonyosan nagyon fájó volt nekik, hogy haza kellett jönniük.