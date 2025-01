"Nem keressük egymást" - Opitz Barbi exe megszólalt a lesifotóról, mindent tagad

Néhány nappal ezelőtt megdöbbentő lesifotó jutott a Ripost birtokába! A felvételen Opitz Barbi látható nem mással, mint az exével, Serleg Alberttel, akivel éveken át élt se veled, se nélküled kapcsolatban. A Bors olvasója szerint a pár azon a környéken sétált kéz a kézben Budapesten, ahol korábban a hírek szerint együtt éltek.

Fotó: Bánkúti Sándor

Nem is kellett több, egyből beindultak a találgatások: rengeteg kommentelő kész tényként állította a fotó láttán, hogy Opitz Barbi és Serleg Albert ismét egy párt alkot, és ezzel együtt sokan elkezdtek aggódni Barbiért, nem véletlenül!

Szinte az egész ország tudja ugyanis, mekkora botrányok övezték kapcsolatukat korábban. Volt szó Opitz Barbi elrablásáról, privát videók közzétételéről és természetesen mocskolódásról. Úgy nézett ki azonban a fotók láttán, hogy az énekesnő így is kitart Serleg Albert mellett, habár július óta úgy tűnt, a szakítás talán végül valóban örök érvényű lesz. Ezt erősítette az is, hogy szokásától eltérően a fiú eltűnt, nem akart nyilatkozni, még akkor sem, ha a jellegzetes hajú énekesnő azt állította róla, hogy lejárató kampányt indított ellene. Opitz Barbi és Serleg Albert tehát szakítottak – emeli ki a Ripost.

Opitz Barbi és Serleg Albert éveken át élt se veled, se nélküled kapcsolatban / Fotó: Nagy Zoltán

Mindez persze nem tartott sokáig, TikTokon nem sokkal később már egymás hűtlenségéről vádaskodtak, ami arra utalt, mégsem tud egyik fél sem túl lépni a szakításon. Albert azonban végül megnyugodott, és egy Instagram-posztban közölte, elfogadja Barbi döntését, mert ha az énekesnő lett volna az igazi, akkor nem hagyta volna el.

Opitz Barbi exe megszólalt: nem ő látható a fotón

Azóta viszont már sok víz lefolyt azon a bizonyos Dunán, és az is kiderült, hogy a Ripost olvasója mégsem olyan sasszemű, mint amilyennek gondolta. Serleg Alberttől ugyanis megtudtuk, hogy bármekkora is a hasonlóság, nem ő szerepel a lesifotón, így az sem igaz, hogy egy párt alkot az énekesnővel.

Serleg Albert állítja: Opitz Barbi már nem a barátnője és nem ő látható a fotón / Fotó: olvasói fotó

– Nem én vagyok a képen! Ez nekem csak azért kellemetlen, mert tegyük föl, hogy beszélgetek egy lánnyal, és vele ez így szembejön? Ez elég gáz. Ilyen most pont nincs, de Barbival sem vagyunk egy pár. Már jó ideje nem. Nem keressük egymást, nehéz volt, de most már úgy érzem, hogy továbbléptünk. Tippem van amúgy, hogy ki ez a srác, de nem akarok neki sem, meg senkinek se rosszat. Azt kívánom, hogy legyen nagyon boldog. Ő a múlt, nem is akarom őt bántani semmiért