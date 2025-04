Oláh Gergő: „Nem szabad, hogy a gyerek legyen az első”

Az ötgyermekes édesapa április közepén egy olyan dallal fog debütálni, ami egy olyan problémára is fel fogja hívni a figyelmet, ami szinte minden gyerekes szülőt érint. Gergő új szerzeménye, amihez klip is készül, részben arról szól, hogy családos emberként néha ki kell szakadni a hétköznapok monoton, zakatoló világából azért, hogy megfelelő időt tudjon tölteni az ember a kedvesével kettesben. Oláh Gergő a Borsnak most elárulta, hogy szerinte nem jó az, ha egy, vagy akár több gyermekes szülőként csak az utód vagy a saját magunk igényeit nézzük és nem szakítunk elég időt a párunkra.

Az Oláh Gergő dalok közül az új szerzeménynek lesz az egyik legszemélyesebb a szövege

Oláh Gergő szerint egymás boldogságát kell keresni

Szerintem a boldog házasságnak az egyik titka az, hogy ne a saját boldogságunkat kergessük, hanem az egymás boldogságát kell keresni. Kell olyan napokat tartani, mikor azt mondom, hogy »Ma az a célom, hogy örömet szerezzek a feleségemnek«. És ha mindkét fél ezen dolgozik, és egymás boldogságát keressük, akkor úgy leszünk boldogok egyénenként is. Nálunk ez a gondolkodásmód teljesen bevált

– nyilatkozta lapunknak Oláh Gergő, aki nem ért egyet azzal a mantrával, hogy a gyermek mindig az első.

Az énekes és felesége megtalálta az egyensúlyt

„Nem szabad, hogy a gyerek legyen az első. Mi keresztények vagyunk, és a Bibliai alapelvek alapján éljük az életünket. Így az életemben az első az Isten, utána a feleségem és csak utána a gyerekek. Ugyanis, ha mi a Nikivel nem ismerkedünk össze, akkor a gyerekek sem lennének most” – fejtette ki véleményét Gergő, aki nagyon sok olyan családos házaspárt lát, ahol a gyerek toronymagasan első, emiatt pedig a férj és a feleség elhanyagolja egymást.

Az énekes szerint meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy a házaspár úgy tölt egymással kettesben hasznos időt, hogy mellette a gyerekekkel is tudnak együtt programozni. Szerinte náluk ez megfelelően működik, aminek meg is van az eredménye, mivel Oláh Gergő felesége, Niki már több mint 19 éve van együtt az egykori tehetségkutató győztessel. A Sztárban Sztár All Stars harmadik helyezettje korábban a Borsnak elárulta, hogy őt sosem érdekelte annyira a nagy médiafelhajtás, mint a családja.