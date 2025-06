Összeállt Tolvai Reni és L.L. Junior: a Neoton Família slágerét porolták le, ezt hallanod kell!

A Neoton Família az utóbbi évtizedekben számtalan slágerrel ajándékozta meg a közönséget, nem csoda, hogy sokaknak kedvesek a szerzeményeik. Úgy tűnik, hogy Lotfi Begi, Tolvai Reni és L.L. Junior is így van ezzel, ugyanis most feldolgozták a Holnap hajnalig című dalt, és így rögtön himnuszt kapott a 2025-ös nyár is.

Tolvai Reni / Fotó: BS

Feldolgoztunk egy ikonikus dalt a legendás Neoton -tol a Holnap hajnalig -ot Lotfi Begivel és LLJuniorral.

Köszönöm szépen a felkérést nagyon megtisztelő ♥️

Isten éltessen Pásztor László, ez a meglepetés neked készült full titokban 🥳

– írta Tolvai Reni a poszthoz, amiben megosztotta a dalt.

Itt lehet meghallgatni a feldolgozást, ami az énekesnő elmondása alapján a Neoton együttes alapítójának, Pásztor Lászlónak készült meglepetésként: