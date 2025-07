Még a lélegzet is eláll: végtelen hosszú combokat villantott a gyönyörű magyar énekesnő

Tolvai Reni elképesztő átalakuláson ment át tavaly. Szigorú életmódváltásának, diétájának és edzéstervének köszönhetően pedig elérte a célját és soha nem látott bombaformában van. A 34 éves aranytorkú énekesnő így nem csoda, büszke arra, hogyan is néz most ki. Ennek köszönhetően pedig rajongótáborát szexibbnél szexibb képekkel szokta meglepni és ez most sem volt másképp.

Tolvai Reni"> Tolvai Reni bombaformában. Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

A Megasztár ötödik évadának győztese most sem tett másképp: egy vadító, rövid, áttetsző hatás keltő ruhában pózolt a kamerának, amivel sikeresen elnyerte rajongói tetszését is:

Gyönyörű vagy mint mindig.

"Nagyon elegáns hölgy."

Csinos nő vagy

- érkeztek sorra a kommentek azok után, hogy nemrég, miután L.L Juniorral és Lotfi Begivel közösen kiadták a nyár dalát, amelyben a Neoton Família klasszikusát, a Holnap hajnaligot dolgozták át. A slágerhez persze klip is társult, amiben Reni nem csak tehetségét, de idomait is megvillantott mélyen kivágott ruhájának köszönhetően.