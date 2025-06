/Az Ázsia Expressz sztárja durván beszólt az influenszereknek: „A modellek ennél többek, mint hogy csak képeket raknak ki Instagramra”

Kafi Rea Milla nevét akkor ismerhette meg jobban az ország, amikor Kecskés Enikővel szerepelt az Ázsia Expressz 4. évadában, ám modell körökben már ezelőtt is komoly hírnevet szerzett magának. A szomáliai származású celeb sokat mesél követőinek erről a szakmáról, aminek kapcsán most az influenszerekre is kiakadt. Elmondása szerint az Instagram „modellek” nem tesznek jót a szakmának.

Az Ázsia Expressz Kafija kiakadt az influenszerekre, szerinte nem jogos, hogy modellnek nevezik magukat Fotó: YouTube

Kafi Rea Milla modellként egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy sokan a tartalomgyártók közül szintén ennek a szakma képviselőjének érzik magukat, ugyanis szerinte a fotózások világa sokkal több, mint pózolás az Instagramon.

Amióta elkezdtek megjelenni az Instagram „modellek” és most már influenszerek, szerintem teljesen más irányt vett a modellek élete. Sokan össze is keverik a kettőt, és ezt szerintem nagyon fontos tisztázni. Az influenszerek nem modellek. Azt gondolom, hogy a modellek szakmája akkor kezdett el romlani, amikor az Instagram indult, és mindenki elkezdett magától posztolni, pózolni és azt hinni, hogy modell

– kezdte a videót Kafi.

„De az az igazság, hogy a modellek ennél többek, mint hogy csak képeket raknak ki Instagramra. Mert nekünk – akik modellként dolgozunk – meg kell tanulnunk pózolni, járni, ügynökségekkel kell szerződnünk, persze a szabadúszóknál ez más, de ők is hasonló helyzetben vannak” – magyarázta.

Kafi Rea Milla kora ellenére már 10 éve benne van a modell szakmában, így pontosan tudja, milyen komoly elvárásoknak kell megfelelni Fotó: Ripost

Az Ázsia Expressz sztárja ezzel partnerének is beszólt?

Kafi szerint, egy influenszernek elég kevés esélye van modellé válni, ha nincsenek meg az elvárt adottságok, ami barátnőjére, Kecskés Enikőre is igaz. Ugyan a T. Danny exeként is ismert fiatal lány nagyon vékony, de koránt sincs 170 centi felett a magassága.

Ha valaki azt mondja, hogy ugyanazok a modellek és az influenszerek, az nagyon nagyot hazudik, mert szerintem egyáltalán nem azonos a kettő. De van egy fontos előnyünk az influenszerekkel szemben, ugyanis a nagyon ismert modellek lehetnek tartalomgyártók is, de fordítva ez egyáltalán nem biztos, mert sokaknak nem olyan a testalkata, nem elég magasak, vagy nem elég vékonyak

– jelentette ki.