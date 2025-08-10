Csókkamerával bukhatott le Marics Peti a Szigeten

Marics Peti barátnője állandó téma a rajongók körében, a tinibálvány ugyanis titkolja, kivel áll kapcsolatban. Bár a hírek rendre felröppennek vele és random hölgyekkel kapcsolatban, a találgatások végül sosem igazolódnak be.

Marics Peti a Sziget Fesztivál óriás kivetítőjén láthatta viszont magát (Fotó: Bors)

Marics Peti a Szigeten bukott le

Tombol az Idei Sziget Fesztivál, ahová a hazai sztárvilág krémje is előszeretettel kilátogat mindig. Így volt ezzel Marics Peti és Valkusz Milán is, akik gyerek koruk óta jó barátok és a ValMar duoval folyamatosan járják az országot is. A fiúknak gyakorlatilag nincs titkuk egymás előtt, hiszen jó ideig még közös albérletben is laktak, ennek az időszaknak azonban már vége. Peti és Milán úgy gondolták, ha már ott járnak az év egyik legnagyobb fesztiválján, megviccelik egy kicsit a rajongókat is. Egy ominózus pillanatban ugyanis épp rájuk szegeződött az a bizonyos csókkamera, ami a nagyobb koncertek alatt a szerelmes párokat szokta pásztázni, hogy aztán néhány másodpercnyi hírnévért az óriáskivetítőn láthassák viszont magukat.

Mint ismeretes, nemrég épp egy Coldplay koncert közepén szúrtak ki egy romantikusan egymást ölelő párt, a bökkenő azonban az volt, hogy mindketten tilosban jártak: a családos férfi történetesen egy techóriás cég vezérigazgatója volt, aki kolléganőjével folytatott viszonyt és egyikőjük sem számított rá, hogy hirtelen minden szem rájuk szegeződik. A kínos felvétel pillanatok alatt körbejárta a világot, rengeteg mémnek és vicces videónak alapját szolgáltatva. Azóta sok híresség és civil is “újraforgatta” a már jól ismert képkockákat, erre a humorvonatra pedig úgy tűnik, hogy a ValMar-os fiúk is előszeretettel felültek. A srácokat nem kell félteni, ha lazaságról van szó, minden poénban örömmel részt vesznek, így gond nélkül karolták át egymást a Sziget Fesztivál nagy kivetítőjén is, örömteli pillanatokat okozva ezzel a szemfüleseknek. A felvétel természetesen viccből készült, amin láthatólag ők maguk is nagyon jól szórakoztak.

Marics Peti új dala sem ötlethiányos

Az énekes új klipje éppen a napokban debütált, amely kifejezetten erősre sikeredett: lázadásról, alkoholról és drogról is szó esik benne, a merész képkockákról nem is beszélve. A Megasztár zsűritagja és a 'Hogyan tudnék élni nélküled' sármos rosszfiúja ráadásul egy csinos, szőke énekesnő, Blansch társaságában csapatja szét magát kábultra.