Meglepő kulisszatitkot árult el Marics Peti

Marics Peti napjaink egyik legnépszerűbb énekese, 2022-ben ezüstérmes lett a Sztárban Sztár című műsorban. Zenekara, a VALMAR duó pedig sorra gyártja a toplistás slágereket, ráadásul a páratlan sikert elkönyvelő Hogyan tudnék élni nélküled? című filmnek is az egyik főszereplője. Tehetségét és karizmáját senki sem vitatja, s úgy hírlik, mindez ösztönös: énektanárhoz például nem is jár…

Marics Peti a Megasztár 8. évadának zsűritagjaként tér vissza a képernyőre (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Marics Peti már nem jár énektanárhoz

„Hazugság lenne azt mondani, hogy sosem jártam énektanárnál” – szögezte le gyorsan a Bors megkeresésére. „Volt egy időszak, még amikor elkezdtük a zenélést, és egyre jobban sikerült eljutnunk a közönséghez: akkor belegondoltam, hogy ez valami komoly. És ha már Michael Jackson-ék is jártak énektanárhoz, akkor nekem is illene…” – nevetett a tinilányok kedvence. „Úgyhogy akkor beiratkoztam, de nem tartott sokáig: több mint egy órát utaztam oda-vissza, nem is volt túl olcsó, és éreztem, hogy ez nagyon hosszú folyamat lenne. Egy ponton azt éreztem, hogy autodidakta módon, az internetes videók által, gyakorlással is tudok fejlődni. Úgy láttam, ez működik. A fellépések által is sokat tudtam fejlődni, tanulni. És mikor barátok, kollégák koncertjén vagyok, akkor is figyelem, hogy én mit és hogyan tudnék hasznosítani a látottakból. Szóval: nem, nem járok énektanárhoz.”

A Megasztár 8 zsűricsapata: Curtis, Herceg Erika, Tóth Gabi és Marics Peti dönt az énekesen sorsáról (Fotó: TV2)

„Szeretik az összességet, amit a karakterem képvisel”

„Biztos mindenkinél máshogy működik, de én azt érzem, az évek során sokat alakult a belső hallásom, a képességem, hogy a hangommal játsszak.”

Nyilván nem Christina Aguilera meg Beyoncé szintekre jutottam.

„De úgy látom, hogy szeretik az összességet, amit a karakterem képvisel” – összegezte mosolyogva a Megasztár 8.évadának zsűritagja, aki a lecserélődött zsűrigárdából az egyetlen, aki tavaly is döntött az énekesek sorsáról.