Iszonyú kínos: a Coldplay énekese leleplezett egy titkos viszonyt a koncerten

A Coldplay énekese, Chris Martin legutóbbi koncertjükön véletlenül leplezett le egy techóriás vezérigazgató és kolléganője közötti viszonyt. Miközben a páros igyekezett megóvni a titkot, az egész internet róluk beszélt.

Chris Martin leplezte le a viszonyt.

Fotó: Forrás: A.RICARDO/Shutterstock

Egy TikTok-videón látható, amint Andy Byron, egy csillagászati technológiákkal foglalkozó cég vezérigazgatója, a Coldplay koncertjének óriáskivetítőjén karjaiba öleli kolléganőjét. Amikor észrevették magukat a képernyőn, pánikszerűen eltakarták az arcukat és próbáltak elbújni. A bostoni koncert csókkamerája azonban mindent elárult: a házas Byron és a cég HR-vezetője, Kristin Cabot lepleződött le a nyilvánosság előtt. De az igazi hab a tortán az volt, amikor Chris Martin, mit sem sejtve, nevetve reagált a jelenetre, és azt mondta:

Ó, nézzétek ezt a kettőt! Vagy viszonyuk van, vagy nagyon félénkek.

Byron LinkedIn-profilja szerint 2023 óta az Astronomer nevű techcég vezérigazgatója, míg Cabot 9 hónapja tölti be a humánerőforrás-igazgatói posztot ugyanitt.

Mint kiderült, Byron nős, így az egész internet nyilvánossága előtt derült ki a sötét titka. Most nemcsak családi botránnyal kell szembenéznie, hanem azzal is, hogy az internet napok óta az ő viszonyáról beszél, akár viccelődve, akár komolyabban, a feleségét sajnálva. Egy biztos: a szeretőjét vitte el a koncertre a felesége helyett, és ez a lépés most visszaütött.