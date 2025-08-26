Rendkívül csinos lánnyal érkezett koncertezni Marics Peti

Marics Peti barátnőjére mindig roppant kíváncsi a közvélemény, a tinilányok bálványa ugyanis féltve őrzi a magánéletét. Ennek tükrében különösen meglepő, hogy legutóbbi fellépésére egy csinos lánnyal érkezett.

Marics Peti büszkén vitte be a lányokat a fellépésére (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Van, ami Marics Petinek még a születésnapjánál is fontosabb

A ValMar kétségkívül az egyik legnépszerűbb hazai formáció, kiváltképp a fiatalok körében, amihez természetesen az énekesek laza személyisége és megjelenése is jócskán hozzájárul. Marics Peti és Valkusz Milán gyerekkoruk óta ismerik egymást, jó barátok, így a páros a színpadon is remekül érvényesül. Augusztus 16-án például gigantikus koncertshow-val léptek fel a Budapest Parkban, a színvonalas műsor után azonban Milán a sürgősségin kötött ki. Bár a rajongók elárasztották a közösségi oldalakat aggodalmukat kifejezve, úgy tűnt, hogy szerencsére nincs nagy baj, Milán néhány nappal később már újra koncertezett.

A napokban például a nagyszabású Strand Fesztiválon szórakoztatták közönségüket, ami előtt váratlan ötlettel álltak elő. A fesztivál szervezői meghirdettek ugyanis egy játékot, amiben a nyertes és kísérője a ValMar turnébuszával érkezhetett a srácok esti koncertjére.

Szevasztok hölgyek. Megnyertünk titeket mára!

- kezdte Marics Peti a két csinos lánynak, akik hezitálás nélkül huppantak be a ValMaros fiúk mellé. Marics Peti a tőle jól megszokott, lezser stílusában mesélte el a csajoknak, hogy korábban rengeteg pozitív élménye volt a Balaton Soundon, amióta azonban az megszűnt, a Strand garantálja neki ugyanezeket az érzéseket.

Szerintem ez az egyik legjobb buli az évben, úgyhogy én ezt várom a legjobban általában. Eljött a napom, jobb mint a szülinap!

A kellemesen telt csevely közben a turnébusz is begurult a fesztivál területére, ahol Peti teljes mellszélességgel állt ki vendégei mellett: „A csajok VIP tagok, köszönjük”, mondta az ellenőrzésnél Peti, majd a lányokkal együtt azonnal belecsaptak a lecsóba, vagy ahogy ő fogalmazott:„bevitték őket a mélybe”. A két szerencsés hölgy vélhetően még jó ideig emlegetni fogja a különleges élményt és az azt követő ValMar koncertet.