"Csodálkoztam, hogy beértem a célba" - Kós Hubert bevallotta, nagyon elfáradt

Őszintén szólva, a végére teljesen elfogyott az erőm. Csodálkoztam is, hogy egyáltalán beértem a célba, mert nagyon elsavasodtam. Mégis egy jó hetet tudhatok magam mögött. Azért jöttem ide, hogy megnyerjem ezt a számot – és ez sikerült is. De elfáradtam. Nagyon elfáradtam. Erre edzettem, és úgy érzem, jó úton haladok, fokozatosan egyre jobb formába kerülök. Ha nem vállalok túl sok számot, talán még a világcsúcsot is meg tudom közelíteni. De a legfontosabb, hogy újra világbajnok lettem