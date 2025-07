Kikerekedett a rajongók szeme: még ilyen óriási pocakkal is kardiózik Lola

Az énekesnő Instagrammon osztott meg egy képet, amint az edzőteremben pózol gömbölyödő pocakjával.

Lola nem is lehetne boldogabb Fotó: hot! magazin

Az idei év minden szempontból Lola éve; év elején megkérték a kezét, most pedig gyermekáldás elé néz, amely leírhatatlan boldogsággal tölti el. Lola mindig is elképesztő formában volt, és erre most is igyekszik odafigyelni; várandósan is rendszeresen látogatja az edzőtermeket, erről pedig Instagram sztoriban is tett tanúbizonyságot.

Lola egy fekete, egyberészes, testhez simuló overállban pózol a tükör előtt, miközben szabadon lévő kezét a pocakján pihenteti.

Lola pocakja már nagyon gömbölyödik / fotó: Instagram

Az énekesnőben vannak enyhe félelmek gyermeke nemét illetően, de állítása szerint igyekszik mindent megtenni, hogy a lehető legjobb édesanyja legyen majd gyermekének.