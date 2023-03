Gólyahír: érkezik Kovács Áron harmadik gyereke

Kovács Áron, az igen népszerű műsorvezető féltve őrzi a magánéletét, és igyekszik elrejtőzni a kínácsi szemek elől. Éppen emiatt csak nagyon ritkán ad interjút, és akkor is megfontolja, hogy mit árul el a nagyvilágnak. Most azonban a BEST magazinnak csillogó szemekkel mesélt kapcsolatáról, és arról, hogy mennyire hálás azért, hogy újra rátalált a szerelem. Párja, Zsófi, 25 évvel fiatalabb a műsorvezetőnél, ez azonban nem akadályozza meg őket abban, hogy határtalanul boldogok legyenek. Sőt, szerelmük gyümölcsöző.

Harmadszor is apai örömök elé néz Kovács Áron Fotó: Máté Krisztián

Négy éve ismerem a mátkám, és nemhogy enyhülne az iránta érzett szerelmem hanem egyre erősödik

– mondta az 50 éves műsorvezető. Kovács Áron első házasságából két gyermek született, most pedig elárult a csodálatos hírt: jön a harmadik baba. Hamarosan tehát újra jön a babasírás, vele együtt pedig az apai örömök.

– Még nem akarom hintaszékben hátradőlve nézni, ahogy nő a fű, ez nem én vagyok. Lehet, hogy amikor majd biciklizni tanítom a legkisebb gyerekemet, akkor az már kicsit nehezebben megy, kicsit szuszogok, de ez nem baj. A két nagyobb gyerekemet mindennél jobban szeretem, és a majdani, harmadik gyerekemet is ugyanezzel a szeretettel és érdeklődéssel veszem majd körbe – árulta el.