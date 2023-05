Kovács Áron megdöbbentő vallomása: „Lehet, hogy jövő héten meghalok”

Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, Kovács Áron néhány nappal ezelőtt feleségül vette 25 évvel fiatalabb kedvesét, akivel négy éve alkot egy párt. A műsorvezető válását követően jöttek össze és azóta is boldogok együtt.

Kovács Áron 50 évesen lesz újra apuka Fotó: Máté Krisztián

– Olyan bomba csajom van, hogy smink nélkül is szebb bárkinél, ő mégis azt mondta, hogy az eszével és a munkájával szeretne érvényesülni a popsija helyett. Ami eddig sikerült is neki, hiszen a diploma után elvégezte a nyelvtanárit is, így most nyelvet oktat, ami szerintem csodálatos. Zsófi előttem is így élt, megtaláltam az egyet a millióból, és nekem pont ez kell egy nőben. Nem szeretnénk azok közé tartozni, akik bizniszt csinálnak még a gyerekeikből is – nyilatkozta Áron korábban egy hetilapnak.

Ám az esküvő még nem minden, Áron kedvese, Zsófi ugyanis babát vár, ami azt jelenti, hogy a tévés 50 évesen lesz újra apuka.

A műsorvezető a Palikék Világa by Manna Három Igazság című műsorában beszélt arról, milyen érzés, hogy hamarosan újra gyereke születik, és kitért arra is, hogy tisztában van azzal, hogy már 75 éves lesz, amikor a gyereke még csak 25, de mivel senki nem tudhatja, mit tartogat a jövő, esze ágában sincs az életkora árnyékában élni.

– Most, ötvenévesen azt mondom, hogy ide nekem az oroszlánt is. Semmilyen rossz érzésem nincs. Bennem is végigfutott, hogy huszonöt lesz, én meg hetvenöt, már túl vagyok a statisztikákon, de éljünk úgy, hogy félünk? Lehet, hogy kilencven évig fogok élni, lehet, hogy jövő héten meghalok, de nem élhetek ennek az árnyékában – jelentette ki határozottan Áron, akit az sem fog zavarni, ha megszólják majd a nagy korkülönbség miatt.

– Majd lehet röhögni rajtam, hogy nagyapád jött érted az óvodába, de közben meg a jó oldala az, hogy fiatalon tart. Plusz az idősebb szülő jobban tudja egy fiatalnál, mik az értékes pillanatok, mik a fontos üzenetek, mire van igazából szüksége a gyereknek. Én élek-halok a gyerekeimért, a legjobb barátaim egyébként, és én gyerek maradtam, nem véletlenül szeretem a gyerekek társaságát. Nagyon jól megértem őket, és magamat is jól megértetem velük, mert elég közel vagyunk egymáshoz, az életkor ellenére – jelentette ki az ismét apaszerepre készülő műsorvezető.