Így emlékezett meg az elhunyt Kovács Ibyről Korda György: "Nagyon sokat köszönhetek neki"

A Budapesti Operettszínház tette közzé a szomorú hírt: 92 éves korában, június 27-én elhunyt egykori primadonnájuk, Kovács Iby. A mosolygós művésznő nemcsak a színpadon, hanem Korda György életében is fontos szerepet játszott, akinek alakja máig élénken él emlékezetében.

Korda György elárulta, ő és Balázs Klári kifejezetten jó, baráti kapcsolatot ápoltak Kovács Iby művésznővel (Fotó: Szabolcs László)

Korda György így emlékszik egykori szerelmére

Korda György első felesége, akivel a '60-as évek elején ismerték meg egymást, s estek rögtön szerelembe, majd rövidesen házasságot is kötöttek. Iránta érzett tiszteletből, többszöri megfontolásra, végül csak a Borsnak mesélt emlékeiről, a primadonna lenyűgöző személyiségéről. Kovács Ibolya, művésznevén Kovács Iby, generációk számára volt a színpad mosolygó csillaga. A Budapesti Operettszínház közönsége rajongott érte, nemcsak kiváló hangja és játéka, hanem elbűvölő személyisége miatt is. A pályatársak szerint valódi primadonna volt, aki sosem vesztette el humorérzékét, és mindig örömmel lépett a közönség elé.

Egykori szerelme és rövid ideig férje, ma már országosan ismert előadóművészként emlékezett vissza rá az interjúban.

Én akkoriban egy kezdő énekes voltam, ő pedig már elismert színésznő. 21 éves voltam, ő már túl volt egy házasságon – Szabó Gyula volt az első férje, akivel együtt járt a főiskolára.

Kettejük kapcsolatát gyors sorkatonai behívó törte meg:

Négy hónapnyi házasság után bevittek sorkatonának. Fiatalok voltunk, és bár végül elváltunk, baráti viszonyban maradtunk.

A visszaemlékezésből kiderül, mennyit jelentett a színésznő az akkor még pályakezdő fiatalembernek:

Nagyon sokat köszönhetek neki. Bevezetett egy olyan közösségbe, ahol óriási tehetségek voltak – Honthy Hanna, Latabár Kálmán, Rátonyi Róbert – mellette tanulhattam.

S bár az utóbbi években már nem tartották a kapcsolatot, a tisztelet és a szeretet megmaradt.

Tudomásom szerint sosem volt beteg, a Jóisten 92 évet adott neki. Szomorú, hogy méltatlanul háttérbe szorult, és nem kapott szerepeket – ez biztosan fájt neki, mint minden színpadi embernek.

„Hova ez a nagy sietség?”

Kedvenc időtöltései közé tartozott a kártyázás, de közös játszmára sosem került sor.

Ő akkoriban még nem tudta, hogy én is mennyire szeretek kártyázni – végül sajnos soha nem játszottunk együtt.

Élete során nemcsak művészi, hanem emberi értékei is kiemelkedőek voltak. Első férjével, Szabó Gyulával való kapcsolata is legendás – az 1956-os forradalom idején szó szerint megmentette az életét, amikor rájuk zárta az ajtót, hogy a férfi ne vehessen részt az utcai harcokban.