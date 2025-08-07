Így emlékezett meg az elhunyt Kovács Ibyről Korda György: "Nagyon sokat köszönhetek neki"

A Budapesti Operettszínház tette közzé a szomorú hírt: 92 éves korában, június 27-én elhunyt egykori primadonnájuk, Kovács Iby. A mosolygós művésznő nemcsak a színpadon, hanem Korda György életében is fontos szerepet játszott, akinek alakja máig élénken él emlékezetében.
Korda György első felesége, akivel a '60-as évek elején ismerték meg egymást, s estek rögtön szerelembe, majd rövidesen házasságot is kötöttek. Iránta érzett tiszteletből, többszöri megfontolásra, végül csak a Borsnak mesélt emlékeiről, a primadonna lenyűgöző személyiségéről. Kovács Ibolya, művésznevén Kovács Iby, generációk számára volt a színpad mosolygó csillaga. A Budapesti Operettszínház közönsége rajongott érte, nemcsak kiváló hangja és játéka, hanem elbűvölő személyisége miatt is. A pályatársak szerint valódi primadonna volt, aki sosem vesztette el humorérzékét, és mindig örömmel lépett a közönség elé.
Egykori szerelme és rövid ideig férje, ma már országosan ismert előadóművészként emlékezett vissza rá az interjúban.
Én akkoriban egy kezdő énekes voltam, ő pedig már elismert színésznő. 21 éves voltam, ő már túl volt egy házasságon – Szabó Gyula volt az első férje, akivel együtt járt a főiskolára.
Kettejük kapcsolatát gyors sorkatonai behívó törte meg:
Négy hónapnyi házasság után bevittek sorkatonának. Fiatalok voltunk, és bár végül elváltunk, baráti viszonyban maradtunk.
A visszaemlékezésből kiderül, mennyit jelentett a színésznő az akkor még pályakezdő fiatalembernek:
Nagyon sokat köszönhetek neki. Bevezetett egy olyan közösségbe, ahol óriási tehetségek voltak – Honthy Hanna, Latabár Kálmán, Rátonyi Róbert – mellette tanulhattam.
S bár az utóbbi években már nem tartották a kapcsolatot, a tisztelet és a szeretet megmaradt.
Tudomásom szerint sosem volt beteg, a Jóisten 92 évet adott neki. Szomorú, hogy méltatlanul háttérbe szorult, és nem kapott szerepeket – ez biztosan fájt neki, mint minden színpadi embernek.
Kedvenc időtöltései közé tartozott a kártyázás, de közös játszmára sosem került sor.
Ő akkoriban még nem tudta, hogy én is mennyire szeretek kártyázni – végül sajnos soha nem játszottunk együtt.
Élete során nemcsak művészi, hanem emberi értékei is kiemelkedőek voltak. Első férjével, Szabó Gyulával való kapcsolata is legendás – az 1956-os forradalom idején szó szerint megmentette az életét, amikor rájuk zárta az ajtót, hogy a férfi ne vehessen részt az utcai harcokban.
Korda György kiemelte, elképesztő humora mindig mosolyt csalt a művésznő környezetében élők arcára. Egyik ékes bizonyítéka a legendás történet, amikor a köztük lévő kapcsolat különleges módon került újra előtérbe 1980-ban. Akkoriban Klárikával már elhatározták, hogy összekötik az életüket, az okmányokból derült ki, hogy Kovács Iby és Korda György bizony hivatalosan még mindig férj és feleség.
Felhívtam, hogy el kellene válnunk, erre csak annyit mondott: hova ez a nagy sietség? Jót nevettünk ezen. Mikor elmondtam, hogy újra megnősülnék, természetesen azonnal segített.
Egy csillaggal lett szegényebb a magyar színház világa. Az emlékek, a történetek és az elismerés azonban örökké őrzi Kovács Iby nevét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.