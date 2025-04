Henry Kettner óriásit bakizott a saját esküvőjén, mutatjuk, mi történt

A Bors az elsők között számolt be arról, hogy a népszerű influenszer, Henry Kettner és szerelme, Rebeka titokban összeházasodott. A Farm VIP korábbi játékosa még 2023-ban kérte meg párja kezét, azonban a boldogító igent csak most mondták ki, de nem is akárhol: az esküvőre ugyanis a Maldív-szigeteken került sor. Henry jó tartalomgyártó révén készített egy videót az egész dél-ázsiai utazásról, ami egy esküvő és egy nászút is egyben. Az említett vlogból egy olyan érdekes esemény is kiderül, ami majdnem tönkretette a különleges ceremóniát.

Henry Kettner és kedvese már több éve együtt vannak, de most jutottak el oda, hogy összekössék az életüket Fotó: Bors

Henry Kettner esküvőjén történt egy kis baklövés

Az esküvőnk az rövid, de annál meghatóbb és valahol vicces is volt. Nagyon vicces volt angolul visszamondani azt, amit az az ember mondott, aki összeesketett minket. Néha annyira izgultam és úgy vert a szívem, hogy szerintem teljesen hülyeségeket mondtam

– mesélt Henry Kettner az esküvő után arról, hogy annyira izgult az oltár előtt, hogy belebakizott a házastársi eskübe.

A tartalomgyártót a felesége is megerősítette abban, hogy néha még ő is elcsodálkozott rajta, hogy miket mond kedvese az esküvői ceremónia közben. Viszont Henry Kettner párja is beismerte, hogy ő sem mindig ugyanazt mondta vissza, amit a házasságkötő beszélt, továbbá elmondta, annyira izgult, hogy még a szája is remegett az eskü közben.

Henry Kettner YouTube videóban is megörökítette az esküvőjüket és az egész ázsiai utazásukat Fotó: Istvan Ruff/TV2

Az influenszer házasságkötése igazán különleges volt

A fiatal házasok elárulták, hogy a szokással ellentétben Henry már az esküvő előtt megláthatta menyasszonya ruháját, ugyanis együtt választották ki. A különleges ruha viszont olyan jól sikerült, hogy Rebeka azt mondta, az esküvő után sem fogja levenni egy ideig és abban fog aludni.

Henry Kettner elárulta, hogy egyedi karikagyűrűket csináltattak, amik igazán különleges darabnak számítanak. Az újdonsült házaspár az esküvő után még ott maradt több napra a Maldív-szigeteken, hogy eltöltsék nászútjukat is, de ezelőtt még kifejtették, miért nem Magyarországon tartották ezt a különleges eseményt.

„Tervben volt az is, hogy otthon csinálunk egy nagy lagzit, egy világra szóló nagy esküvőt, de úgy döntöttünk, hogy ide összpontosítunk és megcsináljuk ketten a házasságkötést. De amúgy hárman vagyunk, mert itt van velünk Gábor (az operatőr) is, aki már olyan fontos eseményeken is ott volt az életemben, amiken még anyám se volt jelen” – viccelődött Henry Kettner barátnője társaságában, akik immáron már férj és feleség.