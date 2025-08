Keresztes Ildikó így ünnepli 40 éves jubileumát: „Édesanyám is azt akarta, hogy folytassam"

Nehéz időszakon vagyok túl, a gyász még mindig dolgozik bennem. Tudom, hogy édesanyám is azt akarta, hogy folytassam, tovább kell menni, csinálni kell. A születésnapomon is azt fogom csinálni, ami a hivatásom, amit nagyon szeretek. Hiszem, hogy nincsenek véletlenek, hogy épp most lesz majd a Tina Turner emlékkoncert és a Balázs Fecó emlékkoncert is, ezeknek óriási jelentősége van.