A karcos hangú díva, aki nem ismer lehetetlent: 61 éves lett Keresztes Ildikó

Keresztes Ildikó harsány, karakteres hangja révén számos stílusban bizonyított, legyen szó popról, rockról, filmzene-adaptációról vagy musicalről; emellett színészként is jelen van különböző színházi produkciókban. A Máté Péter-díjas énekesnő idén már negyven éve van jelen a pályán.

Keresztes Ildikó 40 éves pályafutása apropóján jubileumi koncertre készül (Fotó: NirvanART)

Keresztes Ildikó dalok: jubileumi koncerttel készül

Az énekesnő 2024-ben ünnepelte 60. születésnapját, akkor azonban másképp alakult az élete, mint ahogy eltervezte. Az elmúlt időszakban az egészség és az öngondoskodás került előtérbe: az agydaganat felismerése és a hosszú felépülés arra késztette, hogy megálljon, átgondolja a prioritásokat, és megerősödjön – nemcsak fizikailag, de lelkileg is. Tavaly januárban műtötték, utána pedig nyolc hónapos pihenőre ment, mint azt korábban a Borsnak adott interjújában elmondta: élete egyik legjobb éve volt.

Tudtam, hogy 2024 a sárkány éve a kínai horoszkóp szerint, ráadásul én sárkány vagyok, nem is értettem, mitől lesz ez az én évem, ha úgy indítunk, hogy műtenek? Aztán az élet úgy hozta, hogy tényleg az én évem lett, életem egyik legjobb időszaka volt.

Ildi szerint a fizikai pihenés mellett a stresszmentesség is óriási szerepet kapott, aminek hatására szinte újjászületett. „Egy teljesen másik Keresztes Ildikó vagyok, akit végre én is szeretek”- mesélte akkor. Keresztes Ildikó ősszel újult erővel tért vissza a színpadra és újra beleszeretett a szakmájába. Idei nagyszabású jubileumi koncertjére, amely az ‘Emlékek háza’ címet kapta, már nagyon készül, október 17-én láthatja majd őt a közönség a budapesti MOMKult-ban.

Lesznek majd meghívott vendégeim is, de egyelőre nem árulhatom el, hogy kik ők, hamarosan ki fog derülni. Szeretném, ha ez az előadás inkább a lelkekre hatna és nem a látványvilággal kápráztatna el. Nyilván lesznek látványelemek is, de csak mértékkel. Az egész világ erről szól: egy hamis látványról, aminek bedőlünk!

Az elmúlt időszak a gyászé volt

Mint ismeretes, Keresztes Ildikó édesanyja júniusban halt meg, 85 évesen, ami óriási törést okozott az énekesnő életében.

Aki ennyire közel volt az édesanyjához, annak óriási törés, ha elveszíti, nekem is az volt.

Ildi hozzátette: a fájdalom ellenére előre tekint, hiszen édesanyja is ezt akarná. Bár a nehézségek alaposan próbára tették őt az elmúlt időszakban, minden akadály ellenére újra talpra állt, és másokban is hitet ébreszt: mindig van új kezdet. A 40 éves jubileumi koncert októberben méltó keretet ad eddigi munkásságának.