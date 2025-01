Keresztes Ildikó a felépüléséről: "Életem egyik legjobb időszaka"

Keresztes Ildikó szerint az ő életében nem véletlenül alakultak úgy a dolgok, ahogy, hiszen a legjobb pillanatban, még éppen időben fordult orvoshoz. Jubileumi koncertről, átértékelésről és újrakezdésről beszélgettünk vele.

Keresztes Ildikó agydaganata és műtétje után, 8 hónap kihagyással újult erővel tért vissza Fotó: NirvanART

Keresztes Ildikó agydaganata: „Visszafordíthatatlan károkat okozott volna”

Az énekesnő lapunknak adott interjújában mesélt a kálváriájáról és arról, hogy minden pillanatot pontosan kitalált neki az élet úgy, ahogy a legjobban tudott kijönni belőle. – 2023 novemberében derült ki véletlenül, hogy gond van, egy banális dolog miatt kerültem kórházba és a vizsgálatok között csináltak egy agyi CT-t is, ekkor vették észre, hogy van ott valami. Az eredeti problémáról el is terelődött a figyelem, hiszen sokkal nagyobb volt a baj. Ebben a tudatban csináltam még végig a decembert, egy bemutatónk is volt a színházban, az Anconai szerelmesek.

Tudtam, hogy 2024 a sárkány éve a kínai horoszkóp szerint, ráadásul én sárkány vagyok, nem is értettem, mitől lesz ez az én évem, ha úgy indítunk, hogy műtenek? Aztán az élet úgy hozta, hogy tényleg az én évem lett, életem egyik legjobb időszaka

- kezdi Ildi, aki hozzátette: ha a probléma nem derült volna ki, akkor később már sokkal nagyon galibát okozott volna.

Az agyban nincs hely extra dolgoknak, nem rugalmas, ha ott valami elkezd nőni, akkor viszonylag gyorsan nekiütközik valaminek és elkezdi nyomni, ami visszafordíthatatlan károkat tud okozni.

Nekem az volt a szerencsém, hogy kicsi méretű volt, elhatárolódott mindentől, ráadásul még jóindulatú is volt. Azt hiszem, engem tényleg szeret a Jóisten, hiszen időben kiderült, jó helyre kerültem és jó kezekbe.

Próbálom megteremteni azt a harmóniát munka és magánélet között, amit eddig kevésbé sikerült Fotó: NirvanART

S hogy van most az énekesnő? Saját bevallása szerint fantasztikusan. Rengeteget pihent, utazott, koncertekre, színházakba járt és mint mondja, végre nézőként is élvezhette az előadásokat, vagyis belekóstolt a show bizniszen kívüli hétköznapokba. – A fizikai pihenés mellett a stresszmentességet hangsúlyoznám ki. A mentális pihenés áldásos dolog, és bár tudom, hogy elcsépelt, de szó szerint újjászülettem. Egy teljesen másik Keresztes Ildikó vagyok, akit végre én is szeretek.