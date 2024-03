„Ez az anorexiás kihordott és megszült két csodás gyermeket” - Kasza Tibi megvédte a feleségét

Vasárnap este sok más sztárral együtt az énekes és felesége a Just Clear gálán vettek részt, ahonnan Az év diétaprogramja díjjal távozhattak. Kasza-Darai Andrea, becenevén Manker sokat küzd a külsejével, amit a kommentelők most sem hagytak szó nélkül, erre Kasza Tibi is reagált.