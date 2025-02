Fresh Wiki, polgári nevén Gyulai Viktória 37 évesen szülte meg első gyermekét, Samut, 2017. augusztusában. Az énekesnő nagyon készült az anyaságra, amiért hajlandó volt mindent beáldozni, többek között a zenei karrierjét is. Az első gyermek után egy ideig nem gondolt arra, hogy esetleg bővítenék a párjával a családot, de a sors közbeszólt és hat év múlva, 2023 áprilisában megérkezett egy kicsi lány, Mici.

Fresh Wiki mindig is nagyon szeretett volna édesanya lenni / Fotó: Mediaworks archív

Fresh Wiki férje sosem vágyott a rivaldafényre

Az énekesnőnek egy civil férfi a párja, aki soha nem vágyott a rivaldafényre, ezért nem is lehet sokat tudni róla. Annyi bizonyos, hogy a kapcsolatuk kiegyensúlyozott és harmonikus, a férfi egy családszerető ember, aki szintén nagyon boldog volt a hírtől, hogy a kedvese édesanya szerepben is ki szeretné próbálni magát. Fresh Wiki kislánya most újabb boldogsághullámot hozott a család életébe, hiszen ezekben az időkben mindenki a kis Micit ugrálja körül. Még szép! Egy ilyen cuki kislánnyal nem is lehet mást tenni, csak egész nap szeretgetni. Nézzék csak:

A friss képek egy családi kirándulás alkalmával készültek a Balatonon, ahova a család nagyon szívesen utazik a téli időszakban is, hiszen ilyenkor is gyönyörű arcát mutatja a magyar tenger. Fresh Wiki családja most teljes, a hírek szerint nem terveznek a férjével több lurkót, bár az ő esetükben láttunk már arra példát, hogy elhatározzák, hogy nem lesz családbővítés, aztán váratlanul megint bekopog a gólya...