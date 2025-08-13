"Izgatottan vártam ki bőrébe bújhatok" - visszatér a Sztárban Sztár versenyzői közé Horváth Tomi

Fény derült a Sztárban Sztár új évadának versenyzőire, és úgy tűnik sok olyan régi arc tűnik fel a képernyőkön a tizenegyedik évadba, akik évekkel ezelőtt szerepeltek a műsorban, köztük Horváth Tomi is.

Újra visszatér a Sztárban Sztár versenyzői közé Horváth Tomi. Fotó: SZL

Az énekes egy megható Instagram-posztban emlékezett vissza arra a pillanatra, amikor az ötödik évad döntőjében az ő kezét emelték a magasban.

Sosem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor a döntőben az én kezemet emelték fel a magasba, sikerült megnyernem a versenyt. Emlékszem, mikor megláttam a családomat, mindenki sírt örömében. Nyilván az én könnyeim is potyogtak.

Annak ellenére, hogy már rengeteg év eltelt elmondása szerint még mindig emlékszik minden hétre, és minden produkciójára.

Izgatottan vártam ki bőrébe bújhatok, kit varázsolhatunk újra a színpadra. Azt hittem, hogy a versenyzésnek végleg búcsút intettem, aztán jött a hívás Sztárban sztár All Star… A szívem a torkomban dobogott.

Horváth Tomi elszántsága nem ismer határokat

Saját bevallása szerint földöntúli erőt adott neki hogy más tehetséges előadókkal küzdhet meg a győzelemért, és ezzel az erővel vesz részt az idei évadban is.

Szenvedéllyel, alázattal, lelkesedéssel és tisztelettel szállok versenybe a győzelemért!

- zárta le posztját a korábbi győztes.

Szerencsére nem csak Tomi várja már izgatottan a műsort, ugyanis rajongói és versenytársai sem nyugszanak a bejelentés óta.