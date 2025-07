Súlyos balesete ellenére is sugárzik Horváth Éva

Ha nyár, akkor virágok, és ha virágok, akkor napraforgó! Horváth Éva színe egyértelműen a sárga, és ha nem lettünk volna biztosak benne, a legutóbbi posztja óta megerősödött ez a felvetés. Az egykori szépségkirálynő nem mindennapi ruhában pózolt.

Horváth Éva bomba formában tért vissza Fotó: Szabolcs László

Horváth Éva nehéz időszakon van túl

Horváth Évának be kell vallani, nem ez a legnyugalmasabb időszaka, mivel a balesete óta próbál felépülni, de meg kell hagyni, mindent megtesz érte. Úgy néz ki, nem is kell félteni, mivel legutóbb közzétett képein valósággal sugárzik: a fotókon úgy ragyog, mintha meg sem történt volna a súlyos baleset, és nem nehezítené meg azóta is a mindennapjait a megterhelő felépülés.

Követői is odáig vannak a képekért.

Gyönyörű vagy!

– írta egyikük.

Jól áll a sárga szín! Gyógyulj meg!

– tette hozzá jókívánságát valaki más.