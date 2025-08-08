,,Fontos az egyensúly az életünkben” - Horváth Éva hírt adott magáról, ragyogóbb, mint valaha

Még a felépülés szakaszában van balesete miatt Horváth Éva, azonban mindent megtesz egészsége megőrzése érdekében. Napról napra teszi ki a legújabb képeket, mint információ morzsákat, hogyan is van éppen, vagy mi az, ami éppen átsegíti egy nehezebb időszakon.

Horváth Éva megszenvedi balesetét, de igyekszik pozitívan állni a dolgokhoz

Fotó: Bors

Mindenesetre, ha csak a képeit néznénk, fel sem tűnne, mennyire erőt próbáló tud sokszor lenni a gyógyulás. Horváth Éva a maga tempójában halad és legutóbbi közösségi médiában feltöltött fotóján is sugárzik, kitartásával egy igazi példakép.

Az egykori szépségkirálynő, hűen címéhez, bombasztikusan néz ki fehér ruhájában és igyekszik humorosan állni az élet adta akadályokhoz.

Mennyire fontos az egyensúly az életünkben, mert ha kibillenünk, akkor bizony pofára esünk

- írta bejegyzéséhez.

Hosszú az út, de Neked sikerülni fog !!!

- biztatják követői, akik végigkísérik, még ha csak online is, ezen az úton.

