Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

László névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

,,Fontos az egyensúly az életünkben” - Horváth Éva hírt adott magáról, ragyogóbb, mint valaha

Horváth Éva
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 14:30
szépségkirálynőgyönyörű
Instagramon jelentkezett be az egykori szépségkirálynő. Horváth Éva sugárzik.

Még a felépülés szakaszában van balesete miatt Horváth Éva, azonban mindent megtesz egészsége megőrzése érdekében. Napról napra teszi ki a legújabb képeket, mint információ morzsákat, hogyan is van éppen, vagy mi az, ami éppen átsegíti egy nehezebb időszakon.

Horváth Éva
Horváth Éva megszenvedi balesetét, de igyekszik pozitívan állni a dolgokhoz 
Fotó: Bors

Mindenesetre, ha csak a képeit néznénk, fel sem tűnne, mennyire erőt próbáló tud sokszor lenni a gyógyulás. Horváth Éva a maga tempójában halad és legutóbbi közösségi médiában feltöltött fotóján is sugárzik, kitartásával egy igazi példakép.

Az egykori szépségkirálynő, hűen címéhez, bombasztikusan néz ki fehér ruhájában és igyekszik humorosan állni az élet adta akadályokhoz.

Mennyire fontos az egyensúly az életünkben, mert ha kibillenünk, akkor bizony pofára esünk

- írta bejegyzéséhez.

Hosszú az út, de Neked sikerülni fog !!! 

- biztatják követői, akik végigkísérik, még ha csak online is, ezen az úton.

A fotót, amin Horváth Éva szinte angyali szépséggel ragyog, itt tudjátok megnézni:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu