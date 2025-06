Újra mosolyog Horváth Éva – Így tért vissza a nehéz hónapok után

Horváth Éva neve az utóbbi időszakban sajnos nemcsak a szépségkirálynői múltjával, hanem egy szomorú balesettel és több kórházi kezeléssel is összefonódott. A Horváth Éva balesete mögött a fizikai megpróbáltatásokon túl egy fájdalmas időszak húzódik. Bár a családja végig támogatta őt, a nehéz hónapokat fizikailag mégis gyermekeitől távol, egyedül kellett megélnie.

Horváth Éva kis lépésekkel, de halad előre (Fotó: Mediaworks Archívum)

Horváth Éva szeme újra mosolyog

Horváth Éva szépségkirálynő nevét hallva most sokan a mélypontokra, fájdalmas Instagram-bejegyzéseire emlékeznek, mégis érdemes észrevenni a másik oldalt is, rendkívüli optimizmussal és humorral kezeli a helyzetét. „Én nem szeretek a rosszra fókuszálni” – nyilatkozta nemrég a Borsnak, és valóban: igyekszik az apró örömökből meríteni. Ez különösen most érzékelhető, hiszen végre hazatértek a gyermekei Baliról, akiket hónapok óta nem láthatott. Az örömhírt boldogan osztotta meg követőivel, akik szinte egy emberként jelezték vissza: szemében újra ott ragyog a boldogság.

Bár a Horváth Éva műtétek végeláthatatlan sorát tudhatja maga mögött – nemrég feküdt ismét műtőasztalra –, ő maga próbál fokozatosan haladni a felépülés útján. Jelenleg csak néhány lépést képes megtenni, és gyakran még kerekesszéket használ, de nem adja fel. Pénteken például egy futóversenyen is megjelent – igaz, nem versenyzőként, hanem nézőként –, és önironikus mosollyal jegyezte meg: „ki tudja, talán egyszer még újra futok.”

Végre újra együtt van a gyerekekkel (Fotó: Mediaworks Archívum)

Egy újabb mérföldkő lehet

Horváth Éva Bali szigetekhez köthető gondolatait érthető módon beárnyékolja az őt ért tragédia, mégis gyakran ott volt fejben, első sorban a gyermekei körül. Most, hogy újra együtt lehetnek Magyarországon, Éva szinte szárnyal – ahogy fogalmazott, még ha egyelőre csak képzeletben is. A nyári terveik egyelőre nincsenek pontosan lefektetve, hiszen – ahogy ő mondja – a spontán pillanatokban hisz igazán.

Éva története most talán új szakaszba érkezett, ami nemcsak a gyógyulásról, hanem az újrakezdés erejéről is szól – példát mutatva mindazoknak, akik hasonló nehézségeken mennek keresztül.