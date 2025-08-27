Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Gyászol Baby Gabi, megrázó veszteség érte

Baby Gabi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 14:47
gyászrajongó
Szomorú hírt közölt Baby Gabi.

Baby Gabi hosszú évek óta népszerű énekesnő hazánkban, rengetegen élvezik és látogatják a koncertjeit. A Metropol írja, hogy néhány hónapja különleges dolog történt, ugyanis egy rajongóját is felhívta a színpadra és együtt adták elő a Sírjon a hegedű című slágerét, majd a sztár megígérte neki, hogy máskor is szívesen elénekli vele a dalt – de ezt az ígéretet már sajnos nem tudja teljesíteni Baby Gabi, aki most szomorú hírt közölt a közösségi oldalán.

Baby Gabi
Baby Gabi / Fotó: via Metropol

Sajnos azt a szomorú hírt kaptam, hogy Stella, akivel Pécsen énekeltem ezt a dalt, az angyalok közé távozott! Megígértem neki, hogy máskor is szívesen eléneklem vele a Sírjon a hegedű-t! Ezt a kérését már nem tudom neki teljesíteni. Szeretettel gondolok rá! Nyugodj békében, Stella!

– írta Baby Gabi, aki a fellépésük után ezt írta a közösségi oldalán: "Megkeresett a Facebookon egy gyengén látó lány, Stella, aki kérte, hogy a kedvenc dalát elénekelhesse velem Pécsen. Nyilván nem mondtam nemet. Egy óriási élmény volt vele énekelni a Sírjon a hegedű-t!"

Ide kattintva lehet megtekinteni Baby Gabi és Stella előadását.

 

