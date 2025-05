Baby Gabi kocsija lerobbant úton a koncertre – ami ezután jött, arra senki sem számított

Baby Gabi az 1990-es évek végének legnépszerűbb csajbandája, a Baby Sisters tagjaként robbant a köztudatba, szólókarrierje pedig azóta is szárnyal. Nem csoda, ha május első napjaiban is tele volt a koncertnaptára. Azonban váratlan baki csúszott a tervbe.

Baby Gabi teljesítette egy rajongója kívánságát (Fotó: Bors)

Mindenkit meglepett, ami Baby Gabi koncertjén történt

A közösségi oldalán számolt be arról, hogy mi történt vele a majálisi ünnepélyen.

„Elindultunk időben Baracsra. De alig értünk ki Pestről, a kocsi felmondta a szolgálatot” – kezdte a beszámolót.

„Azonnal hívtam testvéremet Ildit, aki rögtön autóba ült és jött minket menteni, mert közel lakik onnan, ahol a kocsi bemondta az unalmast” – folytatta. „Az én kocsim ott maradt, a tesóm autójával rohantunk az első fellépésre. Egy pici csúszással érkeztünk Baracsra. Nagyon jó kis buli volt, utána rohantunk is Pécsre” – folytatta Gabi, akinek a pechesen induló nap váratlanul elképesztő élményben csúcsosodott. Olyasmi történt a színpadon, amit a közönség soraiból többen meg is könnyeztek.

Baby Gabi számára első a közönség: a lerobbant kocsija sem tarthatta vissza a fellépésektől (Fotó: Facebook)

„Megkeresett a Facebookon egy gyengén látó lány, Stella, aki kérte, hogy a kedvenc dalát elénekelhesse velem Pécsen. Nyilván nem mondtam nemet. Egy óriási élmény volt vele énekelni a Sírjon a hegedűt!” – idézte fel Gabi, aki egy videórészletet is megosztott arról, hogy valóban valóra váltotta a rajongója kérését: duettet rögtönöztek a színpadon. A kommentszekcióban többen dicsérték Baby Gabi jószívűségét, és a rajongója hangi adottságait. A közönség egyik tagja is feltűnt a hozzászólók között, elárulva: kilencéves kislánya meg is könnyezte a produkciót, míg egy másik kifejtette, a videót látva libabőrös lett.

A kommentszekcióban feltűnt az alkalmi duettpartner, Stella is, elárulva, Gabi kedvessége nagy bátorságot adott neki ahhoz, hogy ne mondjon le énekesi ambícióiról:

„Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a kedves sorokat, nagyon aranyosak vagytok. Gabi, neked is külön megköszönöm, hogy ennek az élménynek a részese lehettem. A nagy sikerre való tekintettel tervezek folytatást, mert tényleg nagyon nagy öröm volt veled énekelni. Nagyon kedves ember vagy és nagyon jó művész. Nagyon megkedveltelek, köszönöm” – címezte Gabinak, aki válaszul megírta, benne van egy újabb közös duettben.