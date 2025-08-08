Kulcsár Edina kiöntötte a lelkét a kisfiának: "A világ egy csodával lett gazdagabb!"

Kulcsár Edina, a hazai közélet egyik kedvelt arca különleges napot ünnepel, hiszen legkisebb gyermeke, Dion épp egy évvel ezelőtt született. Edina ezt az örömteli alkalmat egy szívhez szóló, 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztoriban ünnepelte meg, melyben mély érzelmekkel teli sorokat osztott meg kisfiáról.

Kulcsár Edina és férje, G.w.M. legkisebb gyermeke ma ünnepli az első születésnapját Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Kulcsár Edina büszke legkisebb gyermekére

A képen Dion és édesapja láthatóak egy medencében, ahol a napfény és a vidám hangulat tökéletes hátteret ad a különleges pillanatnak. Edina megható üzenetében kifejezi, hogy Dion érkezése gazdagabbá tette az életüket, és már most különlegesnek érzi őt.

Az Instagram-követők és rajongók biztosan nagy szeretettel fogadták ezt a megható köszöntőt, melyet a volt szépségkirálynő a gyermekének címzett:

Boldog első születésnapot, drága kisfiam! Ma ünnepeljük azt a napot, amikor a világ egy csodával lett gazdagabb – amikor te megérkeztél hozzánk. Már most érzem, hogy különleges vagy. Olyan, aki fényt hoz mások életébe. Hiszem, hogy nagy dolgokra vagy hivatott. És mindig itt leszek veled – minden lépésnél, minden álomnál, minden boldog kacajnál és minden nehézségnél. Te vagy az én egyik legnagyobb csodám. Boldog születésnapot, kisfiam!

– írta a közösségi oldalán az egykori szépségkirálynő.