Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

László névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kulcsár Edina kiöntötte a lelkét a kisfiának: "A világ egy csodával lett gazdagabb!"

Kulcsár Edina
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 15:55
Kulcsár Edina és G.w.MDion
Az egykori szépségkirálynő megríkatta rajongóit.
Amy Mans
A szerző cikkei

Kulcsár Edina, a hazai közélet egyik kedvelt arca különleges napot ünnepel, hiszen legkisebb gyermeke, Dion épp egy évvel ezelőtt született. Edina ezt az örömteli alkalmat egy szívhez szóló, 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztoriban ünnepelte meg, melyben mély érzelmekkel teli sorokat osztott meg kisfiáról.

alt=Kulcsár Edina és férjével, G.w.M.-mel közös legkisebb gyermeke ma ünnepli első születésnapját
Kulcsár Edina és férje, G.w.M. legkisebb gyermeke ma ünnepli az első születésnapját  Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Kulcsár Edina büszke legkisebb gyermekére

A képen Dion és édesapja láthatóak egy medencében, ahol a napfény és a vidám hangulat tökéletes hátteret ad a különleges pillanatnak. Edina megható üzenetében kifejezi, hogy Dion érkezése gazdagabbá tette az életüket, és már most különlegesnek érzi őt. 

Az Instagram-követők és rajongók biztosan nagy szeretettel fogadták ezt a megható köszöntőt, melyet a volt szépségkirálynő a gyermekének címzett:

Boldog első születésnapot, drága kisfiam! Ma ünnepeljük azt a napot, amikor a világ egy csodával lett gazdagabb – amikor te megérkeztél hozzánk. Már most érzem, hogy különleges vagy. Olyan, aki fényt hoz mások életébe. Hiszem, hogy nagy dolgokra vagy hivatott. És mindig itt leszek veled – minden lépésnél, minden álomnál, minden boldog kacajnál és minden nehézségnél. Te vagy az én egyik legnagyobb csodám. Boldog születésnapot, kisfiam!

– írta a közösségi oldalán az egykori szépségkirálynő.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu