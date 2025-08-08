Kulcsár Edina kiöntötte a lelkét a kisfiának: "A világ egy csodával lett gazdagabb!"

Kulcsár Edina, a hazai közélet egyik kedvelt arca különleges napot ünnepel, hiszen legkisebb gyermeke, Dion épp egy évvel ezelőtt született. Edina ezt az örömteli alkalmat egy szívhez szóló, 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztoriban ünnepelte meg, melyben mély érzelmekkel teli sorokat osztott meg kisfiáról.
A képen Dion és édesapja láthatóak egy medencében, ahol a napfény és a vidám hangulat tökéletes hátteret ad a különleges pillanatnak. Edina megható üzenetében kifejezi, hogy Dion érkezése gazdagabbá tette az életüket, és már most különlegesnek érzi őt.
Az Instagram-követők és rajongók biztosan nagy szeretettel fogadták ezt a megható köszöntőt, melyet a volt szépségkirálynő a gyermekének címzett:
Boldog első születésnapot, drága kisfiam! Ma ünnepeljük azt a napot, amikor a világ egy csodával lett gazdagabb – amikor te megérkeztél hozzánk. Már most érzem, hogy különleges vagy. Olyan, aki fényt hoz mások életébe. Hiszem, hogy nagy dolgokra vagy hivatott. És mindig itt leszek veled – minden lépésnél, minden álomnál, minden boldog kacajnál és minden nehézségnél. Te vagy az én egyik legnagyobb csodám. Boldog születésnapot, kisfiam!
– írta a közösségi oldalán az egykori szépségkirálynő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.