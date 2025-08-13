„Kimeríti a férfiatlanság fogalmát” – Még Bódi Csabit is kiakasztotta Gáspár Győző szerelmi története

A Hal a tortán új évadának harmadik hetén Gáspár Győző is versenybe szállt, és ahogy az az esetében lenni szokott, igen nagy felfordulást okozott. Miután első nap Bódi Csabira sértődött meg, másnap Demcsák Zsuzsa segítőjét, Kandász Andit hozta kellemetlen helyzetbe. Győzike ugyanis nem csak komoly flörtölésbe kezdett, de még egy kamu szerelmi történetet is kitalált kettőjükről. Bódi Csabi és Gáspár Győző felesége is elmondta a véleményét.

Gáspár Győző flörtölése hatalmas port kavart, Bódi Csabi és Bay Éva is kiakadt rá (Fotó: Instagram)

A Hal a tortán 2025-ös évadában egy hétre öt korábbi győztes is visszatért, hogy összemérjék erejüket, csakhogy ez nem megy éppen simán. Második este ugyanis Gáspár Győző nagyon illetlenül viselkedett Demcsák Zsuzsa barátnőjével, Kandász Andival szemben. Ezzel pedig mindenkit kellemetlen helyzetbe hozott.

„Andikám tudod mit? Ma este veled akarok hálni” – kezdte Győző abban a pillanatban, hogy meglátta Andit.

Nagyon meglepődtem, amikor megláttam, mert Kandász Andival egy főiskolára jártunk, és egy padban ültünk. Nagyon szeretem őt, többször megkértem a kezét, és szerelmesek is voltunk egymásba több éven keresztül. A többiek nem tudják nekünk milyen múltunk és jelenünk van, hogy mit szoktunk megélni. Van olyan, amikor telefonon keresztül is megélünk egy pillanatot

– mesélte, bár a történet több ponton is hibádzik.

Ezek után egész este folyamatosan flörtölt is „egykori szerelmével”, ami már a többieknek is sok volt.

Gáspár Győző Gáspár Bea bocsánatáért esedezett

A furcsa vacsora után a showman már nem olyan nagy mellénnyel kullogott be felesége boltjába, hogy összeszedje a saját lakomájához szükséges hozzávalókat. Győzi még térdre is rogyott gyermekei anyja előtt, hogy a bocsánatát kérje.

„Bea, nagyon őszinte leszek. Rég éreztem azt a dobbanást a szívemben, amit tegnap este. Bocsáss meg nekem, mert tegnap este rámásztam Kandász Andira” – vallotta meg bűnét Győző.

Mi bajod van? Nagyon szeretem Andit, úgyhogy ezt nem hiszem el. Hagyjuk már

– legyintett nevetve Bea.

Kandász Andi Gáspár Beával is jó viszonyt ápol, így a családanya cseppet sem féltékenykedett (Fotó:Bors)

Bódi Csabi kiakadt barátja viselkedésére

Bár a két családapa kifejezetten jó viszonyt ápol, Csabi mégsem tudta olyan könnyedén venni az előző este történteket, mint Bea asszony. Számára nagyon kiborító volt, amit megengedett magának, aminek a kocsiban, a többiek előtt hangot is adott.

Én őszinte leszek, megértjük, hogy van egy show, amit ő szeret prezentálni, de ilyen kellemetlen helyzetbe hozni egy hölgyet, mint, amit Győző csinált Andival, azt gondolom, kimeríti a férfiatlanság fogalmát. Győzi ilyen, ez van. Mintha egy 5 éves gyerek lenne, pont ezért nem haragszom rá

– fejtette ki a véleményét az esetről Bódi Csabi.