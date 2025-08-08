Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

László névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Durván beleszálltak a rajongók Gáspár Evelinbe: "Nagyon el van rontva!"

kritika
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 16:55
Gáspár Evelinenkomment
Ezt bizony nem teszi zsebre Győzike lánya. Egyik rajongója durván beleszállt Gáspár Evelinbe.

Gáspár Evelin posztjai rendszerint igen szélsőséges reakciókat váltanak ki a netezőkből, a kommentelőkből. Vagy nem győzik dicsérni a Győzike Show-ban még duci kislányként megismert, de jó pár évvel ezelőtt jelentős fogyást elérő, és az elmúlt évek során kifejezetten vonzó nővé cseperedő lány külsejét, vagy épp ellenkezőleg: kritizálják valamilyen döntése vagy épp a megjelenése miatt.

Gáspár Evelin fotói ezúttal nem mindenkinek nyerték el a tetszését
Gáspár Evelin fotói ezúttal nem mindenkinek nyerték el a tetszését Fotó: Bors Archív

Kemény kritikát kapott Gáspár Evelin

Nos, Győzike lánya legutóbbi posztja kapcsán ismét ez utóbbi került előtérbe. Instagramon megosztott fotósorozata kapcsán ugyanis igencsak kemény sorokat kapott egyik rajongójától, aki szerint bizony át kellene gondolnia, milyen szemöldökkel áll kamerák elé.

"Szia, Evelin, remélem nem bántalak meg vele, de a szemöldököd az nagyon el van rontva szerintem, ha teheted, akkor változtass rajta!" – üzente a posztoló, amire volt, aki válaszként nevetős fejecskéket küldött, jelezvén: bizony ő is egyetért a megfogalmazott kritikával.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu