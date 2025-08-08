Durván beleszálltak a rajongók Gáspár Evelinbe: "Nagyon el van rontva!"

Gáspár Evelin posztjai rendszerint igen szélsőséges reakciókat váltanak ki a netezőkből, a kommentelőkből. Vagy nem győzik dicsérni a Győzike Show-ban még duci kislányként megismert, de jó pár évvel ezelőtt jelentős fogyást elérő, és az elmúlt évek során kifejezetten vonzó nővé cseperedő lány külsejét, vagy épp ellenkezőleg: kritizálják valamilyen döntése vagy épp a megjelenése miatt.

Gáspár Evelin fotói ezúttal nem mindenkinek nyerték el a tetszését Fotó: Bors Archív

Kemény kritikát kapott Gáspár Evelin

Nos, Győzike lánya legutóbbi posztja kapcsán ismét ez utóbbi került előtérbe. Instagramon megosztott fotósorozata kapcsán ugyanis igencsak kemény sorokat kapott egyik rajongójától, aki szerint bizony át kellene gondolnia, milyen szemöldökkel áll kamerák elé.

"Szia, Evelin, remélem nem bántalak meg vele, de a szemöldököd az nagyon el van rontva szerintem, ha teheted, akkor változtass rajta!" – üzente a posztoló, amire volt, aki válaszként nevetős fejecskéket küldött, jelezvén: bizony ő is egyetért a megfogalmazott kritikával.