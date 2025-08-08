Kórházba került Fecső Judit, a Házasság első látásra sztárja: műteni kellett

Fecső Judit már júniusban bejelentette, hogy sürgős műtétre szorul, azonban csak ma, augusztus 8-án kerül sor a számára sorsfordító operációra.

Fecső Judit végre túl van a műtéten (Fotó: Instagram)

A Házasság első látásra második évadának szereplője két hónappal ezelőtt az Instagramon kért segítséget, akkor ugyanis még nem tudta, milyen orvos fogja őt megműteni, és nagyon meg volt ijedve.

„Van egy göb a pajzsmirigyemen, ami meszesedett és nyolc hét alatt a duplájára nőtt. Nem tudok sportolni, nem kapok levegőt, egész egyszerűen fulladozom” – kezdte Judit.

„Nem vagyok rákos hála Istennek, ezért egy ilyen műtét nem prioritás, a tüneteim ellenére sem. Viszont nyomja a nyelőcsövemet, az aortámat, és emiatt gyakorlatilag folyamatosan szédülök. Előfordul olyan is, hogy 4 napig sehova nem tudok menni. Akkor szoktam leginkább rosszul lenni, ha állok, vagy ülök, viszont a sport szokott valamelyest segíteni” - mesélte akkor HEL Judit.

Nos, azóta sok víz lefolyt a Dunán, Fecső Judit pedig pénteken már a klinikáról jelentkezett be, hogy egyszer és mindenkorra túl legyen a műtéten.

Végre eljött ez a nap is! Holnaptól semmi szédülés és fulladás

- kezdte reménykedve Házasság első látásra Judit, péntek délutánra pedig az is kiderült, hogy a profi sminkes édesanyát már meg is operálták, túl van a nehezén.

Fecső Judit ügyében döntött a bíróság

Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, a Házasság első látásra második évadának szereplőjét gyanúsítottként idézték be a volt házastárs sérelmére elkövetett zaklatás és más bűncselekmények miatt. Az úgynevezett letartóztatási ülés délután augusztus 6-án, 13 órakor vette kezdetét a Budakörnyéki Járásbíróságon.

Fecső Judit elegánsan jelent meg a bíróságon

(Fotó: Bors)

A Bors ott volt a helyszínen, ahol zárt tárgyalást rendeltek el. Fecső Judit a kezdés előtt keresztet vetett a bíróság folyosóján, lapunknak pedig elárulta, hogy reggel négy óra óta ébren van, készül, összegyűjtötte a bizonyítékokat, amikkel tudja bizonyítani a saját igazát.

A bíróságon kiderült, hogy Fecső Judit volt férje, gyermekének apja, távoltartási végzést kért Házasság első látásra Judit ellen.