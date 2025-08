Gyanúsítottként jelent meg a bíróságon Fecső Judit, most dől el a Házasság első látásra sztárjának sorsra

A Budakörnyéki Járásbíróságon jelent meg augusztus 6-án, szerdán a Házasság első látásra második évadának szereplője, Fecső Judit. Nem véletlenül érkezett...

A profi sminkes a párkapcsolati reality során a gyémántkereskedő, Szolnoki Szabolcs felesége volt, és sokáig úgy tűnt, hogy meg is van köztük az a bizonyos szikra. Mostanra azonban rendkívüli módon elmérgesedett köztük a viszony, Házasság első látásra Judit többször is a közösségi oldalakra feltöltött videókban tálalt ki Szolnoki Szabolcsról, fenyegetőzött, sőt, úgy tudni, még a rendőrségen is többször feljelentette a férfit.

Fecső Judit gyanúsítottként jelent meg a Budakörnyéki Járásbíróságon

Fecső Juditot a volt házastárs sérelmére elkövetett zaklatás vétsége és más bűncselekmények miatt idézte be a bíróság, a letartóztatási ülés délután 13 órakor vette kezdetét.

A Budakörnyéki Járásbíróság épületében természetesen a Bors munkatársa is ott volt. Bár az ülés zárt ajtók mögött zajlik, Fecső Judit a kezdés előtt nyilatkozott a Borsnak.

"Hajnal négy óta fent vagyok, készülök, gyűjtöm a bizonyítékokat. Kicsit remegek, bevallom. Gyanúsított lettem, a kirendelt ügyvédem pedig nyaral. Így most én képviselem saját magamat"

– mondta határozottan a Házasság első látásra sztárja.

Fecső Juditot már májusban előállították a rendőrök

A Bors elsőként számolt be arról, hogy május 22-én hajnalban Fecső Judit rendőrségi ügybe keveredett Érden. Később kiderült, váratlanul feltűnt az exférje házánál, kővel dobálta az ablakot.

Sőt, a Házasság első látásra műsorból megismert Szolnoki Szabolcs arról tájékoztatta a Borsot, hogy Judit volt férje házánál tűnt fel Érden, és megrongálta a férfi garázsát.

„A hír igaz, Fecső Judit valóban rendőrségi ügybe keveredett csütörtök hajnalban, méghozzá Érden. A volt férje házának kertjébe hatolt be és tudomásom szerint megrongálta a garázst. Judit ellen így már több, három büntetőfeljelentés van Érden, a rendőrkapitányságon. Mindenkit zaklat. Ma voltam bent én is, mert követi a kocsikat, zsarol embereket. A gyerekemet is követi, ezért én zaklatásért feljelentést tettem. Most jöttem el onnan, és pont amikor ott voltam, akkor mondták a rendőrök, hogy most állítják elő Fecső Juditot, mert a volt férjéhez tört be és megrongálta a garázst. Én őt be is pereltem, 15 millió forintos pert indítottam. Így már az érdi rendőrkapitányságon három büntetőfeljelentés is van ellene” – osztotta meg a Borssal a megdöbbentő információt májusban Házasság első látásra Szabi.