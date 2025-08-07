„Négy ember jelentett fel zaklatásért” - drámai vallomást tett a bíróságon Fecső Judit

Talpig feketében, tűsarkúban jelent meg augusztus 6-án Fecső Judit a Budakörnyéki Járásbíróságon. A Házasság első látásra második évadának szereplője nem azért lépett be a XIV. kerületi jogi intézmény kapuján, mert nem volt jobb dolga. Gyanúsítottként idézték be, a letartóztatási ülése zárt ajtók mögött zajlott.
Azoknak, akik esetleg lemaradtak a profi sminkes édesanya megdöbbentő történetéről, íme egy kis emlékeztető. Fecső Judit a Házasság első látásra című párkapcsolati reality során Szolnoki Szabolcs felesége lett, mellé "sorsolták" a műsor pszichológusai. Az már más tészta, hogy ez jó döntés volt-e, kettejük viszonya ugyanis hiába indult ígéretesen, mára módfelett puskaporossá vált. Judit azonban nemcsak a gyémántkereskedővel áll harcban, hanem lánya édesapjával is. Képtelen ugyanis beletörődni, hogy a férfi viszonya már nem a régi a közös gyermekükkel. Talán ezért történhetett, hogy Házasság első látásra Judit májusban rendőrségi ügybe keveredett, amikor egyik hajnalban váratlanul megjelent a volt férj érdi házánál. Kövekkel dobálta az ablakot, sőt, állítólag a garázst is megrongálta. Végül a rendőrök állították elő.
A kis múltidézés után térjünk vissza az augusztus 6-i eseményekhez. Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, a Házasság első látásra második évadából megismert profi sminkest gyanúsítottként idézték be a volt házastárs sérelmére elkövetett zaklatás és más bűncselekmények miatt. Az úgynevezett letartóztatási ülés délután 13 órakor vette kezdetét a Budakörnyéki Járásbíróságon.
A bíróságon kiderült, hogy Fecső Judit volt férje, gyermekének apja, távoltartási végzést kért Házasság első látásra Judit ellen. Az ítélet értelmében a bíróság elrendelte a távoltartási végzést, ami december 6-ig van érvényben.
Fecső Judit tárgyalásán a Bors munkatársa is ott volt. A folyosón vártuk Juditot, aki a következőt nyilatkozta az ülést követően.
„Négy ember jelentett föl zaklatásért. A kedves gyermekem édesapja, az ő új párja, akit nem vagyok hajlandó a nevén nevezni, ezért hívom Arankának, mert hét év alatt nem sikerült nekem bemutatkoznia. Szolnoki Szabolcs, és még egy hölgy. Most elrendelték ellenem a távolságtartásit december valahányadikáig, de egyáltalán nem érdekel. Én nem nagyon keresem őket semmilyen formában, a gyermekem édesapját kénytelen vagyok néha. Nem véletlenül mentem a házukhoz és nem véletlenül írogatok neki. Természetesen innentől kezdve akkor nem fogok, december hatodikáig”
- kezdte a Borsnak Judit, aki kérdésünkre, hogy akkor december 7-re mit tervez, azt mondta, ő már csak békét szeretne, mert belefáradt a sok csatározásba.
„Én Szolnoki Szabolccsal lezártam mindent, remélem, hogy a Jóisten és a bíróság eldönti az ő sorsát, mert nagyon sok embert átvert, nap mint nap jönnek elő olyanok, akiknek tartozik, és megkeresnek, de nem az én kompetenciám ezzel foglalkozni. A volt férjem új párját is levegőnek nézem, én tényleg nem azért mentem a házukhoz, mert féltékeny voltam. Egy ilyen nőre sose lennék féltékeny. Sem agyilag, sem más szinten nem lehet minket egy lapon említeni. A gyermekem viszont öt hónapja nem volt az apukájánál, mert ez a nő nem engedi. Ha a szívemre teszem a kezem, azt szeretném elérni, hogy a lányom és az ő édesapja kapcsolata rendbe jöjjön. Soha nem kértem több gyerektartást a kilenc év alatt, én elvoltam az ötvenezer forinttal úgy, hogy milliókat keres.”
A Házasság első látásra szereplője állítja, az igazság az ő oldalán áll, ezért még a bírónőnek is jelezte, hogy hazugságvizsgálatnak is szívesen alávetné magát.
„Nyilván imádom a balhét, és állok elébe, főleg, hogyha igazam van, de szeretnék már nyugodtan élni. Egy nagyon erős hölgynek tartom magam, de nagyon gyenge a lelkem és nagyon sokat sírok. Ma reggel is 2,5 órát zokogtam, egyedül a lányom édesapja miatt fáj a lelkem, mert ő nem az az ember, akivé vált emellett a nő mellett. Én nem azért harcolok, hogy pénzt adjon, hanem azért, hogy a gyermekem és az apukája kapcsolata ugyanolyan jó legyen, mielőtt ez a hölgy belépett az életünkbe”
- összegezte Fecső Judit lánya védelmében.
