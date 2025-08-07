„Négy ember jelentett fel zaklatásért” - drámai vallomást tett a bíróságon Fecső Judit

Talpig feketében, tűsarkúban jelent meg augusztus 6-án Fecső Judit a Budakörnyéki Járásbíróságon. A Házasság első látásra második évadának szereplője nem azért lépett be a XIV. kerületi jogi intézmény kapuján, mert nem volt jobb dolga. Gyanúsítottként idézték be, a letartóztatási ülése zárt ajtók mögött zajlott.

Így érkezett meg a bíróságra Fecső Judit, a Házasság első látásra sztárja (Fotó: Bors)

Azoknak, akik esetleg lemaradtak a profi sminkes édesanya megdöbbentő történetéről, íme egy kis emlékeztető. Fecső Judit a Házasság első látásra című párkapcsolati reality során Szolnoki Szabolcs felesége lett, mellé "sorsolták" a műsor pszichológusai. Az már más tészta, hogy ez jó döntés volt-e, kettejük viszonya ugyanis hiába indult ígéretesen, mára módfelett puskaporossá vált. Judit azonban nemcsak a gyémántkereskedővel áll harcban, hanem lánya édesapjával is. Képtelen ugyanis beletörődni, hogy a férfi viszonya már nem a régi a közös gyermekükkel. Talán ezért történhetett, hogy Házasság első látásra Judit májusban rendőrségi ügybe keveredett, amikor egyik hajnalban váratlanul megjelent a volt férj érdi házánál. Kövekkel dobálta az ablakot, sőt, állítólag a garázst is megrongálta. Végül a rendőrök állították elő.

A kis múltidézés után térjünk vissza az augusztus 6-i eseményekhez. Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, a Házasság első látásra második évadából megismert profi sminkest gyanúsítottként idézték be a volt házastárs sérelmére elkövetett zaklatás és más bűncselekmények miatt. Az úgynevezett letartóztatási ülés délután 13 órakor vette kezdetét a Budakörnyéki Járásbíróságon.

A bíróságon kiderült, hogy Fecső Judit volt férje, gyermekének apja, távoltartási végzést kért Házasság első látásra Judit ellen. Az ítélet értelmében a bíróság elrendelte a távoltartási végzést, ami december 6-ig van érvényben.

A Házasság első látásra sztárja megszólalt az ítélet után

A Házasság első látásra szereplőjét gyanúsítottként idézték be (Fotó: Bors)

Fecső Judit tárgyalásán a Bors munkatársa is ott volt. A folyosón vártuk Juditot, aki a következőt nyilatkozta az ülést követően.

„Négy ember jelentett föl zaklatásért. A kedves gyermekem édesapja, az ő új párja, akit nem vagyok hajlandó a nevén nevezni, ezért hívom Arankának, mert hét év alatt nem sikerült nekem bemutatkoznia. Szolnoki Szabolcs, és még egy hölgy. Most elrendelték ellenem a távolságtartásit december valahányadikáig, de egyáltalán nem érdekel. Én nem nagyon keresem őket semmilyen formában, a gyermekem édesapját kénytelen vagyok néha. Nem véletlenül mentem a házukhoz és nem véletlenül írogatok neki. Természetesen innentől kezdve akkor nem fogok, december hatodikáig”