Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Erna, Beatrix névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Forró látvány: bikinire vetkőzött az Exatlon sztárja

szexi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 21:35
ExatlonBesenyei BogiBikinidögös
A csinos sportoló fotója mindenkit elbűvölt.
KL
A szerző cikkei

Besenyei Bogi neve sokak számára az Exatlon Hungary-ből lehet ismerős. A csinos sportló a Kihívók csapatában küzdött a végső sikerért. A műsort követően a közösségi médiában is nagy ismertségre tett szert.

Besenyei Bogi bikiniben mutatta meg káprázatos alakját Fotó: TV2

Besenyei Bogi most egy friss fotót tett közzé az Instagram-oldalán. A csinos sportoló visszatért korábbi sikerei színhelyére, a Dominikai Köztársaságba - ahol az Exatlont is forgatták - és lement a tengerpartra, ahol egy szexi fekete bikiniben mutatta meg káprázatos alakját.

3 év után újra Dominikai Köztársaságban. Harmadszor vagyok itt, és jobb érzés, mint valaha! Hálás vagyok az útért, a fejlődésért és az esélyért, hogy újra erősebbé élhetem ezeket a pillanatokat, mint eddig. Néha az élet messzire visz, de a visszatérés megmutatja, milyen messzire jutottál. Igyunk az új emlékekre, a friss energiára és az utazásra, hogy soha ne álljunk meg!

- olvasható Besenyei Bogi bejegyzésben.

A rajongók nem győznek betelni a csinos sportoló szépségével, sorra érkeznek a dicsérő kommentek.

– De örülök hogy ott vagy ismét! Mellesleg egy sokkal jobb csapatban is végre most! Aztán hajrá! - fogalmazott az egyik hozzászóló.

– Gyönyörű - jegyezte meg egy másik követő.

– Aaaaawh. Nagyon Szexxxi vagy Bogii, ez a fotó, Imádlak - írta egy harmadik rajongó.

Íme a Besenyei Bogiról készült szexi fotó:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu