Forró látvány: bikinire vetkőzött az Exatlon sztárja

Besenyei Bogi neve sokak számára az Exatlon Hungary-ből lehet ismerős. A csinos sportló a Kihívók csapatában küzdött a végső sikerért. A műsort követően a közösségi médiában is nagy ismertségre tett szert.

Besenyei Bogi bikiniben mutatta meg káprázatos alakját Fotó: TV2

Besenyei Bogi most egy friss fotót tett közzé az Instagram-oldalán. A csinos sportoló visszatért korábbi sikerei színhelyére, a Dominikai Köztársaságba - ahol az Exatlont is forgatták - és lement a tengerpartra, ahol egy szexi fekete bikiniben mutatta meg káprázatos alakját.

3 év után újra Dominikai Köztársaságban. Harmadszor vagyok itt, és jobb érzés, mint valaha! Hálás vagyok az útért, a fejlődésért és az esélyért, hogy újra erősebbé élhetem ezeket a pillanatokat, mint eddig. Néha az élet messzire visz, de a visszatérés megmutatja, milyen messzire jutottál. Igyunk az új emlékekre, a friss energiára és az utazásra, hogy soha ne álljunk meg!

- olvasható Besenyei Bogi bejegyzésben.

A rajongók nem győznek betelni a csinos sportoló szépségével, sorra érkeznek a dicsérő kommentek.

– De örülök hogy ott vagy ismét! Mellesleg egy sokkal jobb csapatban is végre most! Aztán hajrá! - fogalmazott az egyik hozzászóló.

– Gyönyörű - jegyezte meg egy másik követő.

– Aaaaawh. Nagyon Szexxxi vagy Bogii, ez a fotó, Imádlak - írta egy harmadik rajongó.

Íme a Besenyei Bogiról készült szexi fotó: