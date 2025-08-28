Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Óriási örömhír: visszatér az Exatlon! Nem hiszi el, kikkel küzdenek meg Magyarország legjobbjai

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 18:10
Több, mint három éve, hogy véget ért a TV2 nagysikerű műsorának All Stars évada, a rajongók nagy bánatára azóta sem volt újabb széria. De most jön az Exatlon Kupa, ahol hazánk legjobbjai Mexikó, Németország, Amerika és Románia legjobbjaival mérkőznek meg Dominikán.
Már hosszabb ideje követelik a rajongók vissza a képernyőre a TV2 sport reality műsorát, aminek eddigi utolsó, All Stars évadát 2022-ben forgatták Dominikán. De most itt az örömhír, szeptember 1-én jön az Exatlon Kupa, ahol a magyar csapat Mexikó, Németország, Amerika és Románia csapatával méri össze erejét.

Exatlon
Az Exatlon Kupa magyar csapata: 5 Bajnok, 3 Kihívó (Fotó: Instagram)

Az Exatlon Kupán szerepel Magyarország

Már Dominikán van a magyar csapat, ami öt Bajnokból és három Kihívóból állt. Az Exatlon Hungary rajongók már kiszúrhatták a versenyzők közösségi oldalán a promóciós videókat, de most már itt a hivatalos bejelentés is: Jósa Danny, Ujvári Iza, Tóth Janka, Virág András és Halász Vivien, Wald Ákos, Besenyei Bogi és Novák Zalán

Az Exatlon Kupa egy nemzetközi sports-reality műsor, ahol különböző országok, köztük Magyarország, csapatai fizikai kihívásokban versenyeznek egymással, hogy dicsőséget szerezzenek hazájuknak. Az biztos, hogy a magyar csapat nagyon készült a megmérettetésre, ami most is a kőkemény dominikai akadálypályákon zajlik majd, a mi válogatottunk az Instagram posztok alapján otthonosan érzi magát odakint. 

Visszakövetelik a rajongók 

Korábban írtunk már arról, hogy az Exatlon Hungary-t rengetegen hiányolják, nagyon sokak kedvenc műsora volt. Itthon eddig négy évadot láthattak a nézők, az utolsó az All Stars volt, ahol az előző szériák legjobbjai mérkőztek meg egymással. Végül a férfi győztes Jósa Danny, a női győztes Szente Gréti lett. Utóbbi kétszeres nyertesként 30 millió forinttal is gazdagabb lett a fantasztikus élményeken kívül. 

 

