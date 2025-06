Mint egy álom: Dobó Ági meghitt családi pillanatokat osztott meg

Dobó Ági, aki tavaly jelentette be, hogy családjával külföldre költöznek most egy trópusi helyszínről osztott meg meghitt pillanatokat.

Dobó Ági meghitt családi pillanatokat osztott meg. Fotó: Bors

A modell nemrég egészségügyi problémákkal küzdött, ezért az utóbbi időben különösen sok időt tölt szeretteivel. Gyakran enged betekintést családi életükbe: hol egy naplementés fotóval, hol hosszabb, érzelemdús bejegyzésekkel, melyekben megnyitja belső világát követői előtt.

Legfrissebb Instagram-posztjában a család egy tengerparti hintán hintázik és önfeledten nevetgélnek. A videó alá azt írta: „Még sosem töltöttünk ennyi időt együtt.”

Családi életünk történetében soha ennyi időt nem töltöttünk koncentráltan, csak négyesben együtt, mint az elmúlt hónapokban. Mindig volt körülöttünk "élet", társaság, család, barátok, segítség. Soha nem voltunk így, ilyen formán egymásra hagyatkozva. Óriási tapasztalás ez. Idegenben, ahol ez első napokban azon gondolkodsz, hogy, ha Veled bármi történik, kihez fordulsz, kit hívsz fel, kitől kérsz segítséget, miközben a szomszédokkal még csak közös nyelvet sem beszélsz... Kialakítani nulláról egy hálót magad alá, felépíteni egy új rendszert magad köré. Újraosztani a szerepeket, feladatokat. Leválni és elválni Mindenkiről és mindentől. Azoktól is akik a stabilitást, a biztonságot, a jól működő és a jól megszokott rendszert jelentették, közben rájönni mennyi minden és mindenki jelentett nagyobb terhet valójában, mint könnyebbséget. Fantasztikus utazás ez a lelkünknek is. Miközben újraépítettük az életünket fizikális síkon, újradefiniáltuk a belső lényünket is. Elképesztően büszke vagyok magunkra, mert úgy érzem itt is Otthonra leltünk, és jól működünk. Sőt, jobban is, mint korábban. Amit nagyon élvezek. Viszont most rendkívül izgatott is vagyok a jövőheti hazaúttól, vajon mit hoz az otthonlét együtt. Mi marad az itt kialakított szokásokból, mi fog legjobban esni az otthoniakból? Mire fogunk vágyni pár hét, hónap elteltével vajon... ?