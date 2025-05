„Nagyon szeretünk!” - 4 éves lett Dér Heni kisfia

Mint az már jól ismert, Dér Heni első gyermekét 2021-ben hozta világra. Az énekesnő elsőszülött fia a Bendegúz nevet kapta. Majd 2023 júliusában közölhette párjával, Bakos Gergővel az újabb örömhírt, miszerint egy második gyermekkel, egy gyönyörű kislánnyal bővült a családjuk, aki végül a Blanka nevet kapta.

Nemrég Dér Heni a Borsnak nyilatkozva rávilágított az anyaság árnyoldalára is. A kétgyermekes anyuka viccesen fogja fel az anyaság nehézségeit, sőt egy sportoló teljesítményéhez hasonlította a gyerekekről való gondoskodást.

Bendegúz május 13-án töltötte be a negyedik életévét, ami kapcsán Dér Heni egy édes videós összeállítást készített róla. A szülinapos képek mellett, több olyan fotót is láthatunk a kis legényről, amit eddig még sosem. Többek között azt is kiderült, hogy Heni szusizni vitte fiát a születésnapja alkalámából és bizony a kis Bendegúz már ügyesen bánik az evőpálcikákkal.

„Isten éltesse a Nagyfiamat! Nagyon szeretünk!” - írta megható videójához Dér Heni, amit ide kattintva tekinthettek meg.