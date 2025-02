Ember Márk elárulta, mi a siker titka: „Élvezzük, hogy együtt lehetünk"

A Demjén Ferenc dalokon alapuló Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus vígjáték decemberben került a mozikba, és szinte azonnal elsöprő sikert aratott. Ember Márk elmondása szerint közel sem számított ekkora népszerűségre, pedig akad olyan néző, aki már 25-ször látta a filmet. Emellett pedig egy nagyon érdekes kezdeményezés is elindult két nappal ezelőtt, ugyanis a rajongók a Kuplung zenekar Aréna koncertjéért kampányolnak. Úgy tűnik, annak ellenére, hogy a formáció csak kitalált, a rajongótábor nagyon is valós, és már több, mint 12 ezer főt számlál.

Ember Márk filmjei hatalmas népszerűségek örvendenek, még Aréna koncertet is szerveznének a fiktív zenekarának Fotó: Szabolcs László/hot magazin

A napokban a Hogyan tudnék élni nélküled? Facebook-oldalán jelent meg, hogy elindult egy csoport, ami azt a célt tűzte ki maga elé, hogy amint elérik a 15 ezer tagot, megszervezik a Kuplung zenekar Aréna koncertjét. Ez a hatalmas szeretet még a „tagok” Kirády Marcell, Marics Peti és Ember Márk számára is döbbenetes, lapunknak erről most Márk mesélt.

– Alakult egy Facebook csoport, akik azt szeretnék elérni, hogy valóban legyen Kuplung zenekar, ami ugye a filmbeli együttesünk neve Marics Petivel és Kirády Marcell-lel, amihez a film végére Törőcsik Franciska is csatlakozik. Most azt találtuk ki, hogy ha erre tényleg van igény, akkor végül is miért ne próbáljuk meg, ha a csoport eléri a 15 ezer tagot. Két nap alatt már 12 400-nál tartunk, úgyhogy ha ez összejön, akkor valóban létrejöhet egy Kuplung Aréna koncert, természetesen vendégelőadókkal kiegészülve – mesélte Ember Márk.

Soha nem gondoltam volna, hogy ez idáig eljut, dehogy. Reménykedtem, hogy talán majd 100 ezer ember megnézi, de most már lassan el fogjuk érni a 600 ezret. Sőt, még a Futni mentem is remélhetőleg meg fogja előzni a Miniszter félrelépet. Szóval nagyon hálásak vagyunk

– tette még hozzá.

Ember Márk minden projektet sikerre visz?

A fiatal színész már A Grund zenekarral is hatalmas sikereket ért el, ami egészen hasonlóan egy színházi darabból, A Pál utcai fiúkból nőtte ki magát, és szintén színésztársaival játszanak együtt. Márk azt is elárulta, hogy mi a közös a két projektben, aminek a siker köszönhető, már persze rajta kívül.

Azt gondolom, hogy az emberek azt látják rajtunk, mennyire élvezzük, hogy együtt lehetünk és ők is ennek a közösségnek szeretnének a részesei lenni. Szerintem ez A Grund zenekarnál is így volt, amivel tavaly volt az első Budapest Parkos koncertünk. Úgy érzem, ez annak köszönhető, hogy sikerült egy olyan hangulatot összehozni, amit a nézők is szeretnének magukénak érezni

– mondta.