Kemény fából faragták: Demjén Ferenc nem először szenvedett komoly balesetet

Nem először fordul elő, hogy Demjén Ferencnek egy komoly baleset vagy egy egészségügyi probléma után kell a gyógyulás útjára lépnie, de mint mindig, most is egy ország imádkozik érte.
Ez nem csoda, hiszen Rózsi az ország egyik legismertebb és közkedveltebb énekese, basszusgitárosa, dalszövegírója. Népszerűségét ismerve nem meglepő, hogy sokan a szívükhöz kaptak, mikor augusztus 13-án aggasztó bejegyzés jelent meg a Facebook-oldalán, amiben arról számoltak be: Demjén Ferenc balesetet szenvedett. Bár a poszt egyértelműen fogalmazott, néhány bulvárlap félreértelmezte a diagnózist. A Bors azonban megtudta, Rózsi túl van a műtéten, lábadozik, sőt, egyik olvasónk látta is a Kossuth-díjas művészt a kórházban, és megnyugtató híreket közölt.
„Demjén Ferenc otthonában felső combcsonttörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre!” – fogalmazott az énekes menedzsmentje augusztus 13-án. Több bulvárlap azonban combnyaktörésként kezdte emlegetni az esetet, amiről köztudott: komoly műtéti beavatkozást igényel, a lábadozás pedig rendkívül hosszú és körülményes, a sok fekvés miatt pedig számos szövődmény felmerülhet. A Bors azonban megtudta, mindez csak rémhírkeltés, s a menedzsment által említett felső combcsonttörés valójában – bár komoly dolog – némileg könnyebb felépüléssel jár.
Demjén a műtét óta napról napra erősebb, ami abból a szempontból nem meglepő, hogy már sokszor bizonyította: mennyire szívós és mennyi benne az akaraterő. Na és persze a közönség és a színpad szeretete!
2019-ben például egy csípőműtéten esett át az ország Rózsija. Teljesen felépült, bár akkor újra kellett tanulnia járni.
„Már el is felejtettem, hogy volt egy ilyen műtétem! Nagyon jól vagyok, mondhatni újra a régi” – nyilatkozta a Borsnak Demjén még 2021-ben.
Nem sokkal a csípőműtétje után, 2019 tavaszán Demjén Ferenc enyhe lefolyású agyérgörcsöt kapott, ami miatt mentőhelikopter vitte a szigetvári kórházból Pécsre, ahol az Idegtudományi Centrumba került. Néhány nap után kiengedték az intenzívről, majd a kórházból is. Újabb rehabilitáció várt rá.
„Másfél hónapja találkoztam vele utoljára, de azt tudom, hogy javulófélben van. Pihenget, nem lehet zavarni. Ő most gyógyul, majd beszélünk, ha megerősödik” – mondta lapunknak akkor Frenreisz Károly.
Az énekes karrierjét tehát végigkísérik a kisebb-nagyobb balesetek, 2016-ban darabokra tört a jobb felkarja, 2018 decemberében pedig csúnya zúzódásokat szenvedett, amikor otthonában elesett.
„Épp jöttem ki a fürdőszobából, és megcsúsztam az előszoba gránitlapján, ráadásul pont a problémás lábammal. Van szőnyeg a fürdőnkben, valahogy mégis vizes maradt a papucsom talpa, valószínűleg a pára miatt, mert kint akkor már hűvösebb volt. Megijedtem, hogy megint műteni és gipszelni kell, de az orvos megnyugtatott, csak zúzódást szenvedtem” – idézte fel az egyik napilapnak akkor Rózsi.
Demjént tehát kemény fából faragták. Egészen biztos, mostani balesete után is úgy tér vissza, hogy a közönség semmit sem vesz észre abból, hogy műteni kellett az élő legenda lábát.
